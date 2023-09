Coreia do Norte vai pagar o 'preço' se fornecer armas à Rússia, alertam os EUA

A Coreia do Norte enfrentará consequências se fornecer à Rússia armamento para a guerra contra a Ucrânia, alertou, nesta terça-feira, um alto funcionário da Casa Branca.

— Vão pagar um preço por isso na comunidade internacional — disse a jornalistas o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ao ser consultado durante uma coletiva de imprensa sobre as "discussões ativas" entre Moscou e Pyongyang sobre entregas de armas.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Washington acredita que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, tem a intenção de visitar a Rússia para tratar com o presidente Vladimir Putin da venda de armas para Moscou para a guerra contra a Ucrânia.

Na semana passada, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, já havia expressado sua preocupação pelo rápido avanço dessas negociações sobre futuras entregas de armas e havia instado o regime comunista a "cessar" essas discussões.

Sullivan reconheceu, no entanto, que não estava em condições de dizer quais tipos de arma seriam entregues.

— Segue sendo uma questão aberta em relação a que tipo e à qualidade do equipamento que poderia ser entregue — explicou. — Diz muito da Rússia ter que recorrer a um país como a Coreia do Norte para reforçar suas capacidades de defesa.

Concretamente, Pyongyang poderia fornecer munição para artilharia, assim como matérias-primas para a indústria de defesa russa.

Segundo o The New York Times, Kim viajará a Vladivostok, na costa leste da Rússia, no final deste mês em um trem blindado para se reunir com Putin. De 10 a 13 de setembro, Vladivostok recebe o 8° Fórum Econômico Oriental, organizado pelo Kremlin.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aproveitará a cúpula de líderes do G20, que ocorrerá na Índia no final de semana, para reafirmar seu apoio à Ucrânia "durante o tempo que for preciso", apontou Sullivan.