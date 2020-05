Coreia do Norte não publica nenhuma mensagem de Kim Jong-un há uma semana

Dúvidas sobre o estado de saúde de Kim Jong-un cresceram desde o dia 15 de abril, quando o líder norte-coreano não participou das celebrações do aniversário de seu avô, Kim Il Sung, fundador da Coreia do Norte.

Na segunda-feira passada, o jornal oficial Rodong Sinmun reportou que Kim tinha enviado uma mensagem de agradecimento a trabalhadores do projeto turístico costeiro Wonsan Kalma.

Foi o último de uma série de informes nos últimos dias de comunicados ou ações atribuídos a Kim, embora nenhum tenha sido acompanhado de uma foto dele.

Kim não faz aparições públicas desde que presidiu um encontro do politburo do Partido dos Trabalhadores, em 11 de abril, e no dia seguinte a imprensa estatal divulgou que ele teria inspecionado caças-bombardeiros em uma unidade de defesa aérea.

Imagens de satélite revistas pelo ‘think tank’ 38North, sediado nos Estados Unidos, mostrou um trem, provavelmente de propriedade de Kim, na estação de Wonsan na semana passada.

A organização alertou que a presença do trem não “indica nada sobre sua saúde”, mas “dá peso” aos informes segundo os quais ele estaria na costa leste do país.

Dois anos de reunião histórica

Em meio a notícias ainda incertas sobre a morte do líder Kim Jong-un, a Coreia do Sul afirmou que ele está “vivo e bem”. As declarações da sul-coreanas foram divulgados dois anos após a primeira reunião de cúpula entre Kim e Moon Jae-in na Zona Desmilitarizada que divide a península.

Seul recordou o aniversário com uma cerimônia na estação de trem mais ao norte do país, em uma tentativa de destacar seu compromisso para concretizar um projeto ferroviário entre as fronteiras. Porém as relações entre as Coreias está congelada atualmente.

Estados Unidos e Coreia do Norte tampouco avançaram nos últimos meses em suas negociações sobre a questão nuclear norte-coreana.

Nenhuma informação foi divulgada sobre uma possível comemoração do encontro histórico no lado norte da península.