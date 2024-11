Coreia do Norte lança vários mísseis de curto alcance no Mar do Japão

1/6 Esta foto tirada em 31 de outubro de 2024 e divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) via KNS em 1º de novembro de 2024 mostra o líder norte-coreano Kim Jong Un testemunhando um teste de tiro do novo míssil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-19, em um local não revelado na Coreia do Norte (Esta foto tirada em 31 de outubro de 2024 e divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) via KNS em 1º de novembro de 2024 mostra o líder norte-coreano Kim Jong Un testemunhando um teste de tiro do novo míssil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-19, em um local não revelado na Coreia do Norte)

2/6 Esta foto tirada em 31 de outubro de 2024 e divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) via KNS em 1º de novembro de 2024 mostra o líder norte-coreano Kim Jong Un (centro D) antes do teste de tiro do novo míssil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-19, em um local não revelado na Coreia do Norte

3/6 Esta foto tirada em 31 de outubro de 2024 e divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) via KNS em 1º de novembro de 2024 mostra um teste de disparo do novo míssil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-19, em um local não revelado na Coreia do Norte

4/6 Esta foto tirada em 31 de outubro de 2024 e divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) via KNS em 1º de novembro de 2024 mostra o líder norte-coreano Kim Jong Un (D) e sua filha Ju Ae testemunhando um teste de tiro do novo míssil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-19, em um local não revelado na Coreia do Norte

5/6 Esta foto tirada em 31 de outubro de 2024 e divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) via KNS em 1º de novembro de 2024 mostra um teste de disparo do novo míssil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-19, em um local não revelado na Coreia do Norte