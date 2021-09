Coreia do Norte lança míssil a partir de sistema ferroviário; veja foto

Os mísseis lançados pela Coreia do Norte na quarta-feira foram um teste de um novo "sistema de mísseis de transporte ferroviário" concebido como contra-ataque possível contra qualquer força que ameace o país, relatou a agência de notícias estatal KCNA nesta quinta-feira.

Os mísseis percorreram 800 quilômetros e atingiram um alvo no mar do litoral leste do país, segundo a KCNA.

Autoridades da Coreia do Sul e do Japão disseram ter detectado o lançamento de mísseis balísticos da Coreia do Norte na quarta-feira, poucos dias depois de esta ter testado um míssil de cruzeiro que analistas disseram poder ter capacidade nuclear.

Os lançamentos norte-coreanos aconteceram no mesmo dia em que a Coreia do Sul testou um míssil balístico lançado de submarino (SLBM), tornando-se o primeiro país sem armas nucleares a desenvolver tal sistema.

As duas Coreias estão envolvidas em uma corrida armamentista cada vez mais intensa.

Os testes da Coreia do Norte, detentora de armas nucleares, provocaram repúdio internacional. Os Estados Unidos disseram que eles violaram resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unida e representaram uma ameaça aos vizinhos de Pyongyang.

A Coreia do Norte desenvolve seus sistemas de armas constantemente, aumentando a pressão sobre as conversas que visam desmantelar seus arsenais nuclear e de mísseis balísticos em troca de um alívio das sanções dos EUA, mas que estão travadas no momento.