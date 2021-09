Coreia do Norte diz ter testado novo míssil hipersônico

O míssil disparado a partir da costa leste da Coreia do Norte nesta terça-feira foi um novo míssil hipersônico recém-desenvolvido pelo país, anunciou a agência estatal norte-coreana KCNA.

A Coreia do Norte disparou o míssil em direção ao mar a partir de sua costa leste, afirmaram as forças militares da Coreia do Sul, depois que o governo norte-coreano pediu que os Estados Unidos parem com seus "padrões duplos" sobre programas armamentistas para que as negociações diplomáticas possam ser retomadas.

O desenvolvimento do sistema de armas aumenta as capacidades defensivas da Coreia do Norte, disse a KCNA.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, não inspecionou o lançamento, de acordo com a reportagem.

"No primeiro lançamento-teste, os cientistas de Defesa Nacional confirmaram o controle de navegação e a estabilidade do míssil na seção ativa", disse a agência.

A KCNA disse que o míssil, chamado Hwasong-8, performou de acordo com suas especificações técnicas "incluindo a manobrabilidade e as características de voo planador da ogiva hipersônica desanexada".

Tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul fizeram testes de mísseis balísticos no dia 15 de setembro, no último episódio de uma corrida armamentista na qual os dois países desenvolveram armas cada vez mais sofisticadas enquanto as iniciativas de negociações para diminuir as tensões se mostram infrutíferas.