Coreia do Norte diz que tropas sul-coreanas fizeram disparos de advertência perto da fronteira

O confronto ocorreu na terça-feira enquanto os soldados norte-coreanos trabalhavam para selar permanentemente a fronteira fortificada que divide a península

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 21h27.

Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 21h32.

A Coreia do Norte acusou, neste sábado (23, noite de sexta no Brasil), a Coreia do Sul de realizar disparos de advertência contra suas tropas perto da fronteira, e alegou que isso poderia aumentar a tensão a níveis incontroláveis.

O confronto ocorreu na terça-feira enquanto os soldados norte-coreanos trabalhavam para selar permanentemente a fronteira fortificada que divide a península, informou o meio estatal KCNA, que citou um comunicado do tenente-general do Exército, Ko Jong Chol.

Ko classificou o incidente como uma "grave provocação" e afirmou que o Exército sul-coreano utilizou uma metralhadora para disparar mais de dez tiros de advertência aos soldados do Norte.

"Este é um prelúdio muito sério que inevitavelmente conduzirá a situação na zona fronteiriça, onde um grande número de forças estão posicionadas em confronto uma contra a outra, a um ponto incontrolável", alertou Ko.

A Coreia do Sul inicialmente não confirmou o confronto. O último enfrentamento entre os dois arquirrivais havia ocorrido em abril, quando as forças sul-coreanas efetuaram disparos de advertência após cerca de dez soldados norte-coreanos cruzarem brevemente a fronteira.

