Coreia do Norte dispara míssil balístico durante visita de secretário dos EUA a Seul

A Coreia do Norte disparou mísseis balísticos de curto alcance para o mar nesta segunda-feira, 18, pela primeira vez em dois meses. O lançamento coincidiu com a visita do Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a Seul, na Coreia do Sul, para uma conferência sobre o avanço da democracia.

Blinken está entre os altos funcionários de todo o mundo que participam da conferência Summit for Democracy, que começa nesta segunda-feira. Ele também se encontrará com seu homólogo sul-coreano, o ministro das Relações Exteriores Cho Tae-yul.

A Coreia do Sul disse que vários mísseis de curto alcance voaram cerca de 300 km após serem disparados na manhã de segunda-feira de Pyongyang, capital da Coreia do Norte. A emissora nacional NHK disse que ambos os mísseis provavelmente caíram fora da zona econômica exclusiva do país.

O país também condenou os lançamentos como uma "clara provocação" e disse que estava compartilhando informações sobre eles com os Estados Unidos e o Japão.

Leia também: Por que os últimos movimentos da Coreia do Norte preocupam o Ocidente?

O Japão também detectou dois lançamentos."Essa série de ações da Coreia do Norte ameaça a paz e a segurança de nossa região e da comunidade internacional, e é absolutamente inaceitável", disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e classificou o episódio como uma violação das resoluções da ONU.

O poder militar da Coreia do Norte tem realizado exercícios usando armas convencionais nas últimas semanas, frequentemente supervisionados pessoalmente pelo líder Kim Jong Un.

A demonstração de força por Pyongyang ocorre logo após as forças armadas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos terem concluído 10 dias de exercícios militares conjuntos em grande escala na quinta-feira passada. Kim tem atacado frequentemente os EUA e a Coreia do Sul, dizendo que o tempo para a unificação pacífica acabou e retirando o conceito da constituição do país.

No domingo, o Exército sul-coreano também mobilizou fuzileiros navais, helicópteros de ataque e veículos anfíbios de assalto em exercícios destinados a aumentar o número de tropas para reforçar as ilhas ocidentais próximas à fronteira marítima com a Coreia do Norte. O Norte bombardeou as ilhas em 2010.

Kim disse em fevereiro que tem o direito legal de aniquilar a Coreia do Sul. Ele também não mostrou inclinação para querer retornar às estagnadas negociações de desnuclearização e, enquanto isso, lançou uma série de novas armas projetadas para realizar ataques nucleares nos EUA e seus aliados na Ásia.

Em seu último lançamento balístico em 14 de janeiro, a Coreia do Norte disparou o que disse ser um míssil hipersônico de alcance intermediário usando combustível sólido para testar novos motores de impulsores e uma ogiva manobrável.

Um mês depois, o país lançou múltiplos mísseis ao largo de sua costa leste, incluindo o que disse ser um novo míssil antinavio.