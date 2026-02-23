Copa do Mundo 2026: jogos em Boston estão ameaçados diante de riscos à segurança

A prefeitura de Foxborough, em Massachusetts, ameaça bloquear sete partidas da Copa do Mundo previstas para a região de Boston caso não haja definição sobre quem pagará US$ 7,8 milhões em custos de segurança. O impasse ocorre às vésperas do torneio, programado para junho, e expõe a disputa sobre responsabilidades financeiras entre autoridades locais, organizadores e entidades envolvidas.

Embora divulgados como jogos em Boston, os confrontos serão realizados no Gillette Stadium, em Foxborough, a cerca de 32 quilômetros do centro da capital. O estádio é sede do New England Patriots, franquia da NFL, Liga Nacional de Futebol Americano. Segundo autoridades municipais, o orçamento da cidade, com cerca de 18 mil habitantes, não comporta o valor estimado para policiamento e medidas de segurança pública.

Sem acordo, a administração local pode negar à FIFA a licença de entretenimento exigida para a realização dos jogos. A programação inclui partidas da fase inicial entre Inglaterra e França e um duelo das quartas de final.

“Não é responsabilidade da cidade”, afirmou Bill Yukna, presidente do Conselho de Administração de Foxborough. A estimativa de US$ 7,8 milhões representa cerca de 7% do orçamento anual do município e mais da metade do gasto regular com segurança pública.

Corrida contra o tempo

A cidade fixou o dia 17 de março como prazo para definição do financiamento. Autoridades locais indicam que, após essa data, não será possível adquirir e instalar toda a infraestrutura necessária antes do início da competição. A administração afirma que trabalha há meses nos preparativos enquanto aguarda solução para a cobertura dos custos.

Nem a FIFA, nem o comitê organizador da Copa do Mundo em Boston, nem o Kraft Group, empresa de Robert Kraft responsável pelo estádio, assumiram formalmente o compromisso de custear as despesas adicionais. O Grupo Kraft costuma arcar com a segurança de jogos e shows realizados no estádio, mas, neste caso, a licença é solicitada diretamente pela FIFA.

A tensão ocorre em meio à expectativa de que milhões de torcedores viajem para os Estados Unidos para acompanhar o torneio, considerado o maior evento esportivo global em audiência. Em Jersey City, um festival de torcedores previsto para o Liberty State Park foi cancelado neste mês, mesmo após venda de ingressos.

Pressão de Trump e desafios para o governo

Em outubro, o presidente americano Donald Trump declarou que poderia transferir os jogos caso considerasse Boston despreparada ou diante de riscos à segurança. A prefeita Michelle Wu afirmou anteriormente que a cidade está pronta para sediar as partidas.

Massachusetts solicitou US$ 46 milhões em recursos federais para cobrir despesas relacionadas à Copa do Mundo, incluindo segurança, prevenção a ataques e eventos para torcedores. Até o momento, nenhum valor foi liberado pelo programa de subsídios vinculado à FIFA, segundo a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA). A verba pleiteada cobre cerca de metade do total previsto para órgãos estaduais e locais, de acordo com relatório apresentado ao Legislativo estadual.

Representantes da FEMA informaram que as solicitações estão em fase final de análise. A liberação dos recursos ocorre em meio à paralisação do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

“Estamos na fase final de análise das solicitações para garantir a devida supervisão”, disse um representante da FEMA. “Nenhum recurso foi concedido ainda no âmbito do Programa de Subsídios da Copa do Mundo da FIFA.”

Durante reunião do conselho municipal na semana passada, Yukna questionou o comitê organizador de Boston e representantes operacionais da FIFA 26 sobre a responsabilidade pelo financiamento da segurança. Após ausência inicial de resposta, um funcionário municipal afirmou que o impasse reside justamente na definição de quem deve assumir os custos.

Foxborough negocia com o Grupo Kraft a possibilidade de antecipação parcial dos recursos, com reembolso posterior caso a verba federal seja aprovada. Segundo Yukna, não há definição sobre o posicionamento da empresa.

O comitê organizador estima que os jogos possam gerar mais de US$ 1 bilhão em atividade econômica na região de Boston. Autoridades de Foxborough afirmam que o impacto direto na cidade deve ser limitado, dado o perfil residencial do município e a infraestrutura concentrada na capital.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

A Copa do Mundo está marcada para começar no dia 11 de junho e será encerrada no dia 19 de julho.