Contraofensiva da Ucrânia entra em nova fase e Kiev avança para retomar cidade no sul

A Ucrânia entrou em uma nova fase em sua contraofensiva contra a Rússia, com aumento de ataques contra as linhas de frente inimigas no sul do país. Nesta quinta-feira, 27, as forças ucranianas afirmaram que tiveram um avanço em Zaporizhzhia, informação confirmada por uma autoridade americana à Bloomberg. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que os confrontos na região se "intensificaram significativamente".

As linhas defensivas russas estão fortemente minadas para impedir o avanço ucraniano. A recuperação da região pela Ucrânia pode romper com a ligação terrestre entre Moscou e a Crimeia. Zaporizhzhia é uma das quatro áreas unilateralmente anexadas há quase um ano, junto com as vizinhas Kherson, Donetsk e Luhansk, todas na região leste do país.

Segundo a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, a Ucrânia também “avança gradualmente” nas direções de Melitopol e Berdiansk -- cidades no Mar de Azov, que o país invadido deseja alcançar para abrir uma brecha entre os territórios ocupados pela Rússia no leste e no sul. Mais a leste, a Ucrânia está “fazendo progressos” e consolidando suas posições na área de Staromaiorske, acrescentou.

Qual é a estratégia da Ucrânia na nova fase da contraofensiva?

Apesar de Kiev negar uma nova etapa de forma oficial, os militares ucranianos afirmaram anonimamente à imprensa local que unidades de reserva foram deslocadas para a operação e estão focados em romper as trincheiras russas.

A nova estratégia é desgastar unidades russas com poucos homens. A abordagem inclui conter a principal força de assalto ucranianas — elas têm o apoio de unidades equipadas e treinadas pela Organização para o Tratado do Atlântico Norte (Otan) —, para que possam explorar pontos fracos e romper as linhas russas.

Ao jornal New York Times, dois funcionários não identificados do Pentágono afirmaram que a Ucrânia lançou a parte principal de sua contraofensiva. Segundo fontes americanas ouvidas pelo jornal, o centro dos esforços ucranianos seria na direção de Robotyne, a cerca de 10 km da cidade de Orikhiv, controlada pelos ucranianos, e 80 km ao norte de Melitopol.

Por que contraofensiva ucraniana está avançando mais lentamente desta vez?

Autoridades ucranianas já admitiram que a contraofensiva está mais difícil que o esperado, com avanços lentos entre os campos minados, barreiras de tanques e trincheiras russas. O controle e a superioridade militar da Rússia dificultam que os avanços terrestres tenham apoio aéreo.

Ontem, o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que a contraofensiva da Ucrânia avança, mas tão rápido como esperado. "O próprio presidente Zelenskiy disse que não está progredindo tão rápido quanto gostaria e que eles não estão indo tão longe todos os dias quanto gostariam. Os Estados Unidos não vão tomar uma posição sobre isso", disse Kirby.

Kirby disse também que Washington iria "garantir os ucranianos que tenham os tipos de ferramentas e capacidades de que precisam para permanecer em movimento".

Mais de US$ 43 bilhões em ajuda militar dos Estados Unidos foram fornecidos desde que a invasão da Rússia começou em fevereiro de 2022. O Departamento de Defesa dos EUA anunciou mais US$ 400 milhões em assistência de segurança adicional para a Ucrânia no início desta semana, incluindo mísseis de defesa aérea, veículos blindados e pequenos drones.