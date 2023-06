Contraofensiva: após rebelião do grupo Wagner, Ucrânia afirma ter avançado na região de Donetsk

Após um final de semana tenso com a rebelião do grupo Wagner contra o governo de Vladimir Putin, a Ucrânia afirma ter avançado em sua contraofensiva. De acordo com militares do país, mais de 20 confrontos ocorreram nos últimos dois dias na região de Donetsk, no sudeste, e os ucranianos destruíram equipamentos de guerra do inimigo e 200 soldados russos morreram.

Serhii Cherevatyi, porta-voz do Grupo Leste das Forças Armadas, disse que a Ucrânia avançou em Bakhmut, no sudeste do país, e que o confronto teve trocas de tiros indiretos. “[As tropas] mantêm a iniciativa, continuam as operações de assalto e empurram o inimigo para trás. No último dia, as forças ucranianas avançaram de 600 a 1.000 metros nos flancos sul e norte ao redor de Bakhmut”, disse Cherevatyi.

A Rússia teria realizado 25 ataques aéreos para se contrapor ao avanço ucraniano na área. Artilharia pesada e fogo de morteiro foram utilizados na região de Kupyansk, em Kharkiv, para romper as barreiras da Ucrânia. Segundo o Exército do país, os russos falharam na tentativa de tomar o território.

Confronto próximo da região da usina nuclear

Na região da usina nuclear de Zaporizhzhia, a Ucrânia tenta romper a linha de defesa russa, enquanto evita que o Exército de Putin recupere áreas recuperadas pelos ucranianos. A artilharia russa teria atado 30 assentamentos ao longo das linhas de frente da região.