Conservadores e social-democratas alemães concordam em iniciar negociações de coalizão

O bloco conservador formado pela União Democrata-Cristã (CDU) do candidato a chanceler Friedrich Merz e seu partido irmão da Baviera, a União Social Cristã (CSU) e os social-democratas, anunciou neste sábado um acordo sobre questões importantes que abrem caminho para o início das negociações formais na próxima semana para formar um governo de coalizão na Alemanha.

"Temos um documento conjunto que forma a base para as negociações de coalizão que começarão, em seu caso, na próxima semana", disse o líder da CDU, que se referiu às três principais questões sobre as quais o consenso foi alcançado nas negociações exploratórias: reforço da política de migração, finanças e mercado de trabalho, e economia.

Merz enfatizou que todas as medidas em discussão contam com a "assinatura conjunta" de ambas as partes e que tudo o que foi discutido "foi acordado em conjunto".

"Com base neste documento exploratório, recomendarei ao meu partido, a CDU, na segunda-feira, e ao grupo parlamentar da CDU e da CSU, também na segunda-feira, que iniciem negociações para formar uma coalizão com os sociais-democratas", afirmou.

Destacou que o ambiente "extremamente bom e muito cooperativo" na qual as negociações exploratórias ocorreram, nas quais não faltaram discussões sobre questões individuais, acrescentou, mas com a convicção compartilhada da grande tarefa pela frente e da necessidade de um novo governo na Alemanha com maioria parlamentar.

"Estamos todos cientes dos grandes desafios que enfrentamos, sobretudo a situação internacional, mas também a União Europeia e os desafios que toda a Europa enfrenta, e a questão de como resolver os problemas que temos no nosso próprio país", acrescentou.

Confirmou os planos para reforçar a política de migração, incluindo a repressão nas fronteiras comuns em cooperação com os vizinhos europeus para reduzir a migração irregular, aumentando significativamente os controles de fronteira desde o primeiro dia do novo governo e reintroduzindo a meta de limitar a imigração na Lei de Residência.

Além disso, suspenderá a reunificação familiar de pessoas com proteção subsidiária e será lançada uma ofensiva abrangente de retorno, acrescentou.

Por sua parte, o copresidente do Partido Social-Democrata (SPD) e chefe do grupo parlamentar, Lars Klingbeil, enfatizou que o documento conjunto alcançado após as negociações exploratórias havia feito muitos progressos, mas que o fim estava longe de ser alcançado.

"Nos últimos dias, demonstramos por meio da confidencialidade, seriedade e também da amplitude de nossas discussões que estamos de acordo sobre como responder às principais questões que este país enfrenta. Acredito que alcançamos isso como um primeiro passo e é por isso que também proporemos aos sociais-democratas nas principais reuniões que agora entramos em negociações de coalizão com a CDU e a CSU", disse.

Klingbeil descreveu as negociações com o bloco conservador como "construtivas".

"Se, apesar de princípios, pontos de vista, opiniões e personagens muito diferentes, a CDU, a CSU e o SPD puderem chegar a um acordo sobre questões tão fundamentalmente importantes da política alemã, nacional, europeia e internacional logo após as eleições gerais, se pudermos construir pontes juntos, então isso também será possível em outras partes deste país", afirmou.

Ele saudou a criação de um sólido pacote financeiro como base para levar o país adiante em conjunto, com investimentos em infraestrutura, e o acordo para uma reforma do freio da dívida na próxima legislatura, com exceções para defesa.

"Estamos investindo em infraestrutura e em nossa segurança, provavelmente mais massivamente do que nunca. E para nós, como social-democratas, era importante que não o fizéssemos às custas de outras áreas importantes de nossa coexistência neste país", destacou.

Em termos de política de migração, disse que deve ser caracterizada por um duplo princípio em um país, como a Alemanha, onde vivem imigrantes: "as histórias de migração e os sucessos de integração devem aumentar e a imigração irregular deve diminuir".

O bloco conservador venceu as eleições gerais antecipadas em 23 de fevereiro com 28,6% dos votos, seguido pela Alternativa AfD, de extrema-direita, com 20,8%.

O SPD, do chanceler Olaf Scholz, ficou em terceiro lugar, com 16,4% dos votos.