Conselho de Segurança da ONU anuncia reunião de emergência nesta sexta-feira após ataques ao Irã

O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência para esta sexta-feira, 15h locais (16h em Brasília), em resposta aos recentes ataques israelenses ao Irã, conforme anunciado pela presidência da organização.

A reunião foi solicitada pelo próprio Irã e obteve o apoio da Rússia e da China, de acordo com fontes diplomáticas consultadas pela AFP.

O pedido de reunião foi feito em um momento crítico, com o Oriente Médio enfrentando uma crescente tensão após os ataques, que intensificaram ainda mais o clima de instabilidade na região.

A reunião de urgência será realizada em caráter extraordinário, considerando a gravidade da situação e o impacto potencial para a segurança internacional.

O encontro contará com a presença das principais potências do Conselho de Segurança da ONU, sendo um espaço crucial para deliberações sobre medidas a serem tomadas em relação ao conflito.

O pedido do Irã reflete a crescente preocupação com a escalada da violência, enquanto o apoio de Rússia e China destaca a polarização das grandes potências sobre o tema, o que pode influenciar diretamente o rumo das discussões e decisões do Conselho.