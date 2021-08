Conselheiro dos EUA vem ao Brasil com foco em 5G e meio ambiente

O conselheiro de Segurança Nacional do governo dos Estados Unidos, Jake Sullivan, vem ao Brasil na próxima quinta-feira para uma série de reuniões com representantes do governo brasileiro, em uma agenda em que meio ambiente e o leilão de 5G devem ser os temas principais.

Em nota distribuída pela embaixada americana em Brasília, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Emily Horne, informa que "a delegação se reunirá com líderes para discutir oportunidades para fortalecer a parceria estratégica Brasil-EUA, melhorar a estabilidade regional, avançar os objetivos climáticos, colaborar com a infraestrutura digital e ajudar a traçar um caminho de recuperação da pandemia de covid-19."

Apesar do novo governo do democrata Joe Biden ser mais discreto nas pressões, a posição americana de evitar a entrada de equipamentos chineses 5G na América Latina — especialmente no Brasil — se mantém e, com a proximidade do leilão da tecnologia no Brasil, a janela para qualquer influência se fecha.

Pressionado pelas operadoras, que já usam os equipamentos chineses, o governo não impôs restrições ao uso de material da Huawei nas redes regulares de 5G, mas criou no edital do leilão uma rede privada para o governo federal e serviços de segurança, a ser financiada pelas empresas, que não poderá usar os equipamentos chineses.

A decisão, no entanto, não responde à intenção americana que, como no governo Trump, é de ver os chineses banidos do sistema.

Outro tema que entrará nas conversas de Sullivan com o governo brasileiro é o meio ambiente. O governo brasileiro negocia um acordo de financiamento com os Estados Unidos para ações de meio ambiente, mas a postura do ex-ministro Ricardo Salles, que deixou o governo há dois meses, era mal vista pelos americanos.

No momento, o enviado especial para o clima do governo Biden, John Kerry, tem conversado mais com governadores — com quem se reuniu semana passada para tratar do eventual financiamento de programas estaduais de combate ao desmatamento — do que com o governo federal.