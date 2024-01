Congresso dos EUA volta a correr para evitar parada do governo

Os congressistas americanos divulgaram um projeto de lei para evitar uma paralisação parcial do governo em 20 de janeiro, o que reduz bastante as chances de um fechamento, mas pode instigar a ira da ala conservadora do Partido Republicano contra o presidente da Câmara, Mike Johnson.

A proposta de gastos temporários estenderia os fundos para alguns órgãos de 20 de janeiro até 1º de março, e para outros de 2 de fevereiro até 8 de março. O Senado iniciará as votações do projeto na terça-feira e precisará de cooperação entre os 100 senadores da casa para aprová-lo antes do prazo.

“Para evitar uma paralisação, será necessária a cooperação bipartidária no Senado e na Câmara para aprovar rapidamente a proposta e enviá-la ao presidente antes do prazo”, disse o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, em comunicado.

Acordo de limite de gastos

Na Câmara, Johnson, desafiou a linha dura de seu Partido Republicano ao aderir a um acordo de limite de gastos com Schumer. Johnson defendeu o acordo na noite de domingo, enquanto a linha dura do partido exige mais cortes de gastos.

Seriam necessários apenas quatro republicanos, junto com todos os democratas, para remover Johnson de seu cargo e paralisar a Câmara, como ocorreu em outubro, quando o ex-presidente da casa, Kevin McCarthy, foi deposto por causa de um projeto de lei de gastos que evitou uma paralisação em 1º de outubro. Na época, a linha dura do Partido Republicano também exigia maior restrição de gastos.