Conexões de IoT na China ultrapassam 3 bilhões em 2024 com impulso na economia digital

O número de conexões de IoT (Internet das Coisas) da China deve ultrapassar os 3 bilhões até o fim de 2024. A informação foi divulgada durante o lançamento do primeiro livro branco sobre o tema, intitulado “Economia Digital Inteligente Conectada a Tudo”, na Conferência Mundial de IoT realizada em 3 de novembro, em Pequim.

O que é IoT e como a China está liderando

IoT, ou Internet das Coisas, refere-se à interconexão digital de objetos do dia a dia à internet, permitindo que eles troquem dados entre si e com outros sistemas. Esses dispositivos variam de aparelhos domésticos, como geladeiras e lâmpadas inteligentes, a sensores industriais e dispositivos médicos, abrangendo uma ampla gama de aplicações.

Até o final de julho de 2024, o número total de estações base de comunicação móvel da China alcançou 11,93 milhões, criando uma estrutura de acesso diferenciada para atender à demanda crescente das aplicações industriais. No final de agosto, o número de usuários finais de IoT chegou a 2,565 bilhões, destacando a posição da China como uma das líderes globais na implementação da tecnologia de IoT.

Expansão de 5G e a Economia Digital Chinesa

De acordo com He Xuming, presidente do Comitê Executivo da Conferência Mundial de IoT, “a China está na liderança mundial na construção de IoT e no desenvolvimento da economia digital.” Ele revelou que, em 2024, o país deve construir mais de 4,3 milhões de estações base 5G para suportar a IoT, contribuindo para o aumento das conexões de IoT para mais de 3 bilhões.

Com um valor projetado de RMB 70 trilhões para a economia digital da China, espera-se que o setor cresça mais de 20% ao ano. A IoT, ao lado de outras inovações digitais, deve sustentar uma grande parcela desse crescimento, reforçando a posição da China como líder no campo.

Padronização da IoT e Desenvolvimento de Alta Qualidade

A padronização é vista como um elemento fundamental para o desenvolvimento da IoT na China. Até 2025, o país espera estabelecer mais de 30 novos padrões nacionais e industriais, conforme o “Guia para a Construção do Sistema Padrão de IoT (Edição 2024)”, emitido pelo Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação em parceria com a Comissão Nacional de Padronização. A meta é criar um sistema padrão para sustentar o desenvolvimento de alta qualidade do setor, com pelo menos 10 novos padrões internacionais de IoT.

Com o rápido avanço da tecnologia de IoT, o país reconhece a importância de ajustar e atualizar continuamente seus padrões para acompanhar o ritmo das inovações e das novas demandas do mercado.

Panorama Global da IoT

Nos últimos anos, governos de diversos países lançaram políticas para promover o desenvolvimento e a aplicação da IoT. Dados do “Livro Branco da Economia Digital Inteligente Conectada a Tudo”, apresentados na Conferência Mundial de IoT de 2024, indicam que o número global de conexões de IoT deve superar 25 bilhões em 2024.

Atualmente, cerca de 100 países e regiões possuem mais de 400.000 instituições dedicadas à economia digital e IoT. Espera-se que, até 2030, o valor de produção global da economia digital avançada de IoT exceda US$ 50 trilhões, consolidando o papel da IoT como um pilar essencial para o futuro digital global.