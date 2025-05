Conclave sem fim: como 1.006 dias de impasse mudaram decisão da Igreja Católica para sempre

O conclave de 1268 a 1271 é o mais longo da história da Igreja Católica, com a duração a de 34 meses, ou 1.006 dias. O evento aconteceu entre 29 de novembro de 1268 e 1º de setembro de 1271.

A eleição papal foi marcada por intensas divisões políticas, principalmente entre facções francesas e italianas. Essas rivalidades internas entre os cardeais dificultaram a escolha do novo papa, após a morte do Papa Clemente IV.

O impasse prolongado gerou um cenário único de pressão e frustração. Moradores de Viterbo, cidade onde o conclave ocorria, ficaram tão irritados com a demora que chegaram a remover o telhado do local onde os cardeais estavam reunidos, para forçá-los a decidir.

A pressão externa e as dificuldades internas culminaram na eleição de Teobaldo Visconti, um não-cardeal, escolhido por um comitê de seis membros, que estava em Acre, na Palestina, participando da Nona Cruzada. Ele só assumiu oficialmente o papado em 1272, após uma longa viagem até Roma.

Mudanças nas regras eleitorais da Igreja

O conclave de 1268 a 1271 não só se tornou um marco pela sua duração, mas também pela intervenção de governantes como Felipe III, que pressionaram os cardeais a tomar uma decisão mais rápida.

A situação levou a importantes reformas nas regras do conclave, com o objetivo de evitar longos períodos de sede vacante no futuro.

Entre as principais mudanças, destacam-se as regras mais rígidas para acelerar a eleição papal, incluindo o isolamento dos cardeais durante o processo de votação, uma prática que persiste até hoje.

Essas medidas visavam impedir a manipulação externa e garantir maior celeridade nas escolhas papais. O modelo de conclave estabelecido durante esse período tem grande influência sobre o formato moderno do processo eleitoral da Igreja Católica.

O legado de 1271

A eleição de Gregório X não apenas encerrou um longo período de instabilidade na Igreja, mas também ficou registrada pela maneira como influenciou a estrutura dos futuros conclaves.

Ele não só foi eleito após um processo exaustivo, mas também foi coroado com um novo senso de urgência que, com o tempo, se consolidaria em regras mais rigorosas para o processo eleitoral.

A pressão popular e as divisões políticas do conclave de 1268 a 1271 resultaram em uma transformação significativa no funcionamento da Igreja, mudando permanentemente o formato de suas futuras eleições.

Este conclave não só é lembrado pela sua notável duração, mas também por ser o ponto de partida para uma eleição papal mais eficiente e controlada, moldando a história da Igreja Católica até os dias atuais.