Companhias aéreas cancelam mais de 2.700 voos nos EUA por tempestade

As companhias aéreas cancelaram mais de 2.700 voos nos Estados Unidos neste domingo, pois uma tempestade de inverno combinanda ventos fortes e gelo estava prestes a atingir a costa leste do país no fim de semana de feriado.

Os voos foram cancelados às 14:30 (horário de Brasília) deste domingo, incluindo mais de 2.700 saindo ou entrando nos Estados Unidos, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware.com.

Mais de 1.500 voos foram atrasados, mostraram os dados.

American Airlines Group teve mais de 600 cancelamentos de voos. Quase 95% dos voos do Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, na Carolina do Norte, um hub da American Airlines, foram cancelados, mostrou o site FlightAware.

A American Airlines está permitindo que clientes afetados pelo clima remarquem voos sem taxa.

Uma grande tempestade de inverno atingirá o leste dos Estados Unidos de domingo a segunda-feira, informou o Serviço Nacional de Meteorologia. Os maiores totais de queda de neve eram esperados ao longo da espinha dos Apalaches, bem como na parte inferior dos Grandes Lagos.

