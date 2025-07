Companhia aérea russa cancela voos por ciberataque; hackers de Ucrânia e Belarus reivindicam autoria

A companhia aérea russa Aeroflot cancelou dezenas de voos nesta segunda-feira, por causa de um ciberataque, anunciaram as autoridades, uma ação reivindicada por hackers da Ucrânia e de Bielorrússia. As interrupções no tráfego aéreo na Rússia são frequentes há meses, especialmente devido aos ataques de drones ucranianos em resposta aos bombardeios russos contra a Ucrânia.

No entanto, o incidente desta segunda-feira é o primeiro de tal magnitude causado por um ciberataque.

"Devido a uma falha nos sistemas informáticos", foram cancelados 42 voos nesta segunda-feira, muitos deles no aeroporto Sheremetievo de Moscou, principal base da Aeroflot, indicou a companhia em um comunicado.

O procurador-geral russo anunciou uma investigação por "acesso ilegal" a sistemas de informação e afirmou que a Aeroflot foi vítima de um "ciberataque". O ataque foi reivindicado em um comunicado conjunto por um grupo de hackers ucranianos chamado "Corvo Silencioso" e outro bielorrusso conhecido como "Partisanos Cibernéticos".

O Kremlin classificou o incidente como "bastante alarmante". A Ucrânia e seus aliados ocidentais acusam a Rússia de cometer ciberataques contra sistemas informáticos de organizações públicas e privadas em todo o mundo, algo que Moscou nega.