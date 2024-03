Como ser feliz? Finlândia, o país mais feliz do mundo, ensina gratuitamente

A Finlândia, país eleito o mais feliz do mundo pelo sétimo ano consecutivo pelo Relatório Mundial da Felicidade da Gallup, oferecerá uma masterclass de felicidade gratuita de cinco dias de 9 a 14 de junho, com uma viagem a Helsinque.

O país já sediou uma masterclass sobre felicidade em 2023, e agora o setor de turismo do país, Visit Finland e Helsinki Partners, estão dando as boas-vindas a um novo grupo de pessoas para aprenderem os costumes do povo finlandês.

Durante a masterclass de cinco dias, os participantes aprenderão com uma equipe de três "Hackers da Felicidade", que compartilharão truques para um cotidiano feliz, de acordo com comunicado.

Leia também: Finlândia é considerada o país mais feliz do mundo pela 7ª vez; Brasil sobe 5 posições

Os truques de felicidade destacarão quatro temas-chave da felicidade finlandesa: natureza e estilo de vida, saúde e equilíbrio, design e cotidiano e alimentação e bem-estar.

"A felicidade finlandesa se resume às coisas simples da vida: conectar-se com a natureza, cuidar da mente e do corpo e apreciar o design e a arte ao nosso redor", afirmou Heli Jimenez, Diretora Sênior de Marketing Internacional da Business Finland, em um comunicado.

Os sortudos participantes da masterclass ficarão na capital da Finlândia, Helsinque. Para ser considerado, os candidatos devem completar um desafio nas redes sociais e preencher um formulário de inscrição na página da campanha: https://www.visitfinland.com/.

As pessoas podem se inscrever individualmente ou com mais uma pessoa.

Visit Finland e Helsinki Partners estão aceitando inscrições para esta masterclass até 4 de abril de 2024. Os participantes desfrutarão de uma viagem à capital finlandesa de 9 a 14 de junho que é inteiramente gratuita - todas as despesas de viagem de ida e volta serão cobertas.