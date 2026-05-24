Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Como está a 'Marca Brasil'? Uma pista: admirada na cultura e criticada na segurança

Pesquisa “Marca Brasil: Imagem e Reputação 2026”, apresentada nesta semana revela as áreas nas quais o Brasil se destaca, comparando a percepção interna de cada setor com a externa

Conferência da ADVB em São Paulo, onde o estudo pela OnStrategy foi apresentado para líderes de uma série de setores e empresas, em São Paulo, no dia 18 de maio de 2026 (ADVB/Divulgação)

Conferência da ADVB em São Paulo, onde o estudo pela OnStrategy foi apresentado para líderes de uma série de setores e empresas, em São Paulo, no dia 18 de maio de 2026 (ADVB/Divulgação)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08h01.

O Brasil tem boa imagem internacional em temas como cultura, recursos naturais e agronegócio. Mas a reputação do país fica arranhada quando se pergunta a cidadãos de todo o mundo sobre a segurança pública e a estabilidade político-econômica.

Esse foi a conclusão de uma pesquisa da consultoria OnStrategy, baseada em 400 mil entrevistas realizadas em 27 países, apresentada nesta semana  pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB).

O levantamento, que divide a percepção de diversos setores brasileiros, tanto no país quanto no exterior, em uma escala de 0 a 10, revela dados importantes a percepção internacional sobre o Brasil ainda é marcada por uma dualidade entre sua força cultural, diversidade em uma miríade de aspectos e relevância econômica e seus problemas com segurança, estabilidade tanto política quanto econômica, e confiança institucional.

O estudo mostra que o Brasil ainda tem alto valor simbólico e boa percepção nos mercados  internacionais, principalmente em áreas relacionadas à cultura e aos recursos naturais. Relevante é a imagem do agronegócio como um dos principais ativos brasileiros, inclusive a reputacional, o que nos confere uma boa percepção no cenário internacional.

Na escala, a imagem do agro figurou uma nota de 7,1 no mercado interno brasileiro, e de 6,6 no exterior. Quando o assunto era confiança no agro, as cifras foram de 7,8 e 6,4, respectivamente, e, em termos de notoriedade da indústria, as pontuações foram altas, com 8,5 no Brasil e 7,1 internacionalmente, revelando uma indústria relevante e respeitada tanto nacionalmente quanto internacionalmente.

Pontos negativos

Ao mesmo tempo, o Brasil segue com sérios entraves principalmente em segurança pública e estabilidade político-econômica, o que reflete índices de violência e corrupção, tanto política quanto institucional.

O atributo “estilo de vida e segurança”, por exemplo, recebeu nota 5,4 entre brasileiros e 4,4 na percepção internacional, enquanto “ambiente político, econômico e social” registrou 5,5 no mercado interno e 5,2 no exterior.

“A grande questão da Marca Brasil não é apenas comunicação, mas alinhamento entre percepção e realidade. O país já possui reconhecimento internacional em áreas como cultura, turismo e agronegócio, mas ainda precisa transformar esses ativos em uma estratégia consistente de confiança, inovação e competitividade”, afirma à imprensa Pedro Tavares, fundador da OnStrategy.

Outro ponto negativo é a baixa associação do Brasil nas áreas de inovação e tecnologia, e também no nosso baixo protagonismo na liderança global.

Mais precisamente, a avaliação dos correspondentes da pesquisa é de que o país ainda é percebido internacionalmente por estereótipos históricos, criando uma imagem de um país pouco desenvolvido, enquanto áreas estratégicas da economia mantêm baixa visibilidade reputacional fora do mercado doméstico.

À luz disso, durante o encontro em São Paulo, executivos e representantes setoriais defenderam, com coesão, a necessidade de uma estratégia mais consistente de posicionamento internacional, capaz de alinhar excelência produtiva, sustentabilidade, inovação e confiança institucional. Segundo os participantes, a reputação de um país passou a ter impacto direto nos negócios, no turismo, nas exportações e na influência econômica global.

“A pesquisa mostra que o Brasil já desperta admiração global em diversos setores, mas ainda enfrenta desafios estruturais que limitam sua percepção de confiança. O debate sobre Marca Brasil precisa deixar de ser pontual e passar a integrar uma agenda contínua de posicionamento do país”, afirma Livio Giosa, presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil.

Veja abaixo a tabela da pesquisa:

Principais dados

IndicadorMercado InternoMercado Externo
Percepção geral sobre o Brasil6,946,34
Imagem e reputação do agronegócio7,16,6
Notoriedade do agro8,57,1
Admiração e confiança no agro7,86,4
Qualidade de produtos e serviços do agro7,56,8
Inovação no agronegócio6,35,7
Admiração e confiança no Brasil5,86,2
Ambiente político, econômico e social5,55,2
Governo e liderança5,45,3
Estilo de vida e segurança5,44,4
Exposição e relevância internacional8,77,9
Notoriedade e familiaridade com o Brasil107,8
Acompanhe tudo sobre:Brasil

Mais de Mundo

Crise imobiliária na Suíça mobiliza apoio para limitar população

Keir Starmer: por que premiê britânico perdeu quase todos os ministros

O único estádio a sediar a abertura de três Copas do Mundo: a história do Azteca

Curaçao: conheça o menor país da história a disputar uma Copa do Mundo

Mais na Exame

Mundo

Crise imobiliária na Suíça mobiliza apoio para limitar população

Pop

Virada Cultural de SP 2026: confira a programação completa dos shows de domingo, 24 de maio

Mercado Imobiliário

Posso entrar com usucapião após 20 anos em imóvel da Prefeitura sem regularização?

Negócios

Ele transformou uma distribuidora do interior num supermercado de R$ 7,8 bi em Goiás