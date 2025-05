Comitê de Segurança Nacional do Paquistão autoriza resposta à agressão indiana

O Comitê de Segurança Nacional (NSC), o mais alto órgão de segurança nacional presidido pelo primeiro-ministro Shehbaz Sharif, deu total autoridade às Forças Armadas do Paquistão para responder à agressão indiana, que realizou uma série de ataques aéreos em território paquistanês de terça, 6, para esta quarta-feira,7.

"As Forças Armadas foram devidamente autorizadas a tomar as medidas apropriadas", disse o gabinete do primeiro-ministro paquistanês após a reunião realizada logo após o ataque indiano.