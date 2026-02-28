Comissão investiga acidente aéreo que deixou ao menos 22 mortos na Bolívia

A Força Aérea Boliviana (FAB) criou neste sábado, 28, uma comissão para apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo acidente com um avião militar de carga ocorrido na sexta-feira, durante tentativa de pouso no Aeroporto Internacional de El Alto, a segunda cidade mais populosa do país.

Segundo o ministro da Defesa, Marcelo Salinas, a investigação inclui a busca pela caixa-preta da aeronave Hércules, que ficou completamente destruída em uma avenida próxima ao terminal. O equipamento será enviado ao fabricante para análise. “Esse tipo de apuração não se resolve de um dia para o outro”, afirmou.

A comissão também solicitou à Navegação Aérea e Aeroportos Bolivianos (Naabol) informações detalhadas sobre o horário exato do acidente e as condições meteorológicas no momento da ocorrência.

De acordo com o coronel Ricardo Alarcón, integrante da junta de acidentes aeronáuticos da FAB, fatores como direção do vento e características da pista — que possui três mangas com orientações distintas — serão avaliados para confirmar ou descartar influência climática. Pouco antes do acidente, registrado após as 18h (22h GMT), uma forte chuva de granizo atingiu El Alto e deixou a pista coberta de gelo, informou o Ministério do Governo.

Alarcón afirmou que todas as aeronaves da FAB operam com tripulação qualificada e que o cumprimento dos protocolos de segurança, incluindo os cálculos para pouso, será analisado. A perícia também inclui varredura no entorno do local, que, segundo ele, foi alterado por curiosos logo após o impacto.

A abertura e análise da caixa-preta podem levar de um a seis meses, em laboratórios fora da Bolívia.

A Procuradoria-Geral do Estado e o governo confirmaram que o número de mortos subiu para 22, enquanto 37 pessoas ficaram feridas.

O ministro da Defesa informou que a seguradora da aeronave arcará com despesas funerárias, tratamento médico das vítimas e indenizações por danos a pelo menos 15 veículos atingidos.

O acidente ocorreu quando o avião Hércules, pertencente à Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), divisão de carga da FAB, saiu da pista após pousar vindo de Santa Cruz e percorreu cerca de um quilômetro até a parte posterior do aeroporto. A aeronave transportava grande quantidade de dinheiro.

Imagens divulgadas por veículos locais e nas redes sociais mostram pessoas tentando recolher cédulas espalhadas, o que levou bombeiros a dispersar a multidão com jatos d’água e, posteriormente, a polícia a utilizar gás lacrimogêneo.

O vice-ministro do Interior, Hernán Paredes, informou que 50 pessoas foram detidas após serem flagradas com pacotes de dinheiro.

O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, manifestou solidariedade às famílias das vítimas e afirmou que o caso está sob investigação.

*Com informações da EFE