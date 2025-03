Comissão Europeia faz empréstimo de 1 bilhão de euros à Ucrânia a partir de ativos russos congelados

A Comissão Europeia desembolsou, nesta quinta-feira, 20, uma nova parcela de 1 bilhão de euros de seu empréstimo excepcional de ajuda macrofinanceira (AMF) à Ucrânia, que será reembolsado com fundos provenientes de ativos estatais russos congelados na União Europeia, conforme informou a instituição comunitária.



"Com o pagamento de hoje de 1 bilhão de euros, reiteramos nosso firme compromisso com a Ucrânia. Estamos ajudando a economia do país a manter o rumo e a reconstruir as infraestruturas críticas danificadas pela agressão russa. Continuaremos a apoiar a Ucrânia enquanto for necessário", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado.

Com este novo empréstimo, a UE reforça seu papel como principal doadora desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, destacou o Executivo comunitário.



Ao todo, a AMF soma 18,1 bilhões de euros, o que representa a contribuição da UE à iniciativa de empréstimos de Aceleração Extraordinária de Receita (AIE, na sigla em inglês) impulsionada pelo G7, cujo objetivo comum é fornecer aproximadamente 45 bilhões de euros em apoio financeiro à Ucrânia, lembrou Bruxelas.



Com este pagamento, o total de empréstimos da Comissão à Ucrânia, no âmbito dessa ajuda macrofinanceira excepcional, chega a 4 bilhões de euros desde o início deste ano.

O Executivo comunitário, que está atualmente em negociações com Kiev sobre o calendário dos desembolsos posteriores, afirmou que está disposto a antecipar os fundos restantes da AMF conforme as necessidades do país, como solicitaram os líderes europeus em sua cúpula extraordinária no início deste mês.



"Estamos dispostos a antecipar o apoio financeiro à Ucrânia, se necessário. A ajuda financeira fornecida será usada para ajudar a Ucrânia a manter a estabilidade macroeconômica, reconstruir as infraestruturas e continuar sua luta contra a agressão russa", afirmou o comissário de Economia, Valdis Dombrovskis.

Este novo desembolso de hoje coincide com o início da cúpula ordinária de primavera dos chefes de Estado e de Governo da UE, que ocorre nesta quinta-feira em Bruxelas, com o apoio à Ucrânia como um dos assuntos mais destacados na agenda.