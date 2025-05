Conclave: começa 2º dia da votação para novo papa; veja os horários em que fumaça deve sair Cardeais se reúnem a portas fechadas no Vaticano para definir sucessor de Francisco

Seagulls stand near the chimney of the Sistine chapel on the second day of the conclave, in The Vatican, on May 8, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Tiziana Fabi/AFP)