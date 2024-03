Com queda de exportações de ar-condicionado para os EUA, China transfere produção para a Tailândia

Em 2023, o número de exportações de ar-condicionado residencial da China para os Estados Unidos atingiu um novo mínimo em cinco anos. Após as disputas comerciais entre a China e os Estados Unidos, as barreiras tarifárias tiveram um impacto significativo na cadeia de produção. A estratégia das empresas chinesas foi transferir parte de sua capacidade de produção de ar-condicionado da China para países como Tailândia e Indonésia. Isso permite manter as exportações para os Estados Unidos tanto quanto possível, ao mesmo tempo em que atende aos mercados do sudeste asiático e outros.

Durante esse processo de transferência da capacidade de produção, a Tailândia em particular ganhou a preferência das empresas chinesas. Atualmente, o país se tornou o segundo maior centro de produção de ar-condicionado do mundo, logo atrás da China. De acordo com informações da First Financial, mais de 50% da capacidade de produção de ar-condicionado da fábrica da Haier na Tailândia é destinada à exportação para os Estados Unidos. A Midea Group também expandiu sua capacidade de produção de ar-condicionado na Tailândia e Indonésia, com metade dos produtos fabricados no sudeste asiático sendo vendidos localmente e a outra metade sendo exportada para os mercados europeu e americano.

Os Estados Unidos costumavam ser o mercado de exportação mais importante para a indústria de ar-condicionado da China.

Em termos de tamanho econômico, os Estados Unidos são o maior país; em termos de população, os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de pessoas. Esses fatores sustentam a demanda por ar-condicionado nos Estados Unidos. No entanto, nos últimos cinco anos, o número de ar-condicionados domésticos exportados diretamente da China para os Estados Unidos apresentou uma tendência geral de aumento seguida de queda.

De acordo com dados fornecidos pela Indústria Online ao First Financial, devido ao excesso de estoque, à demanda insuficiente e ao impacto das disputas comerciais, o número de ar-condicionados domésticos exportados pela China para a América do Norte em 2023 caiu 25,4% em relação ao ano anterior, mesmo com uma base alta. O total ficou abaixo de 8 milhões de unidades. A região da América do Norte inclui os Estados Unidos, Canadá e México. Enquanto isso, o número total de ar-condicionados domésticos exportados pela China em 2023 aumentou 8,2% em relação ao ano anterior, atingindo 66,212 milhões de unidades.

Em termos de volume de exportação, os Estados Unidos ainda são o maior mercado de exportação de ar-condicionados domésticos da China em 2023. No entanto, em termos de valor de exportação, os Estados Unidos já não são mais o maior mercado de exportação de ar-condicionados domésticos da China, com o Japão ascendendo a esse posto, e o mercado americano caindo para o segundo lugar. Em 2023, a China exportou ar-condicionados domésticos no valor de 1,06 bilhão de dólares para os Estados Unidos, enquanto exportou ar-condicionados domésticos no valor de 1,17 bilhão de dólares para o Japão.

As barreiras comerciais são uma das principais razões para a mudança na exportação de ar-condicionados.

O First Financial entende que aproximadamente desde 2019, os Estados Unidos têm imposto tarifas sobre os ar-condicionados exportados da China, e atualmente as tarifas sobre os ar-condicionados exportados da China para os Estados Unidos estão em torno de 25%, enquanto anteriormente eram apenas 2,2%.

O analista da Indústria Online, Long Fei, disse ao First Financial que nos últimos cinco anos, o número de ar-condicionados domésticos exportados diretamente da China para os Estados Unidos apresentou uma tendência geral de aumento seguida de queda. Depois de um aumento em 2021 devido à pandemia e à estabilidade relativa das cadeias de suprimentos da China, houve uma queda constante nos últimos dois anos. Em 2019, a China exportou 8,919 milhões de ar-condicionados domésticos para os Estados Unidos, caindo para 8,6903 milhões em 2020 e subindo para 12,202 milhões em 2021. Nos dois anos seguintes, houve uma queda contínua, com 9,4164 milhões em 2022 e 7,2538 milhões em 2023. O número de exportações de 2023 atingiu o novo mínimo dos últimos cinco anos.

Da mesma forma, nos últimos cinco anos, o valor total dos ar-condicionados domésticos exportados diretamente da China para os Estados Unidos também apresentou uma tendência geral de aumento seguida de queda. Em 2019, foi de US$ 1,227 bilhão, caindo para US$ 1,054 bilhão em 2020, subindo para US$ 1,612 bilhão em 2021, caindo para US$ 1,336 bilhão em 2022 e US$ 1,059 bilhão em 2023, aproximando-se do ponto baixo dos últimos cinco anos.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global