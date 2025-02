Com preços nas alturas, 100 mil ovos são roubados na Pensilvânia. Prejuízo é de US$ 40 mil

A Polícia Estadual da Pensilvânia informou esta semana que está investigando o roubo, ocorrido no sábado, de 100 mil ovos orgânicos avaliados em mais de US$ 40 mil, o equivalente a R$ 232 mil. O crime aconteceu em um trailer de distribuição na cidade de Greencastle, no centro-sul da Pensilvânia.

Os ovos foram roubados por volta das 20h40 (hora local) de uma instalação operada pela empresa Pete & Gerry’s Organics, segundo um relatório policial.

"Os ladrões podem vendê-los ou até usá-los para atos de vandalismo", disse a porta-voz da polícia estadual, a soldado Megan Frazer, em um e-mail na quarta-feira. "Ainda não sabemos o motivo para roubar 100 mil ovos. Com o aumento extremo do preço dos ovos, alguém pode ter pensado que conseguiria vendê-los".

Ela acrescentou:

"A única coisa semelhante que encontrei durante minha carreira foi um trailer cheio de frangos contaminados que foi roubado", acrescentou Megan.

Os ovos têm sido um tema frequente no noticiário nacional. O aumento do preço foi um ponto de debate na campanha presidencial. Fornecedores alertam sobre o impacto da gripe aviária na disponibilidade e nos preços. E, esta semana, a rede Waffle House introduziu uma taxa extra de 50 centavos para cada ovo servido. A rede afirma servir mais de 272 milhões de ovos por ano.

Na Pensilvânia, a investigação segue sem novidades, pelo menos publicamente, desde o assalto noturno. Mas, em um momento em que consumidores em todo o país enfrentam prateleiras vazias e preços altos na compra de ovos, o roubo ganhou atenção nacional para um crime que normalmente seria tratado apenas localmente.

"Este roubo de ovos é definitivamente incomum e chamou a atenção do país", disse a porta-voz da polícia.

Sem novas informações sobre o caso, veículos de mídia locais e nacionais recorreram a trocadilhos com ovos para envolver os leitores.

Os ladrões “furtaram” os ovos de um caminhão, deixando a Pete & Gerry’s “em choque”, noticiou o New York Post. O site Cleveland.com publicou a manchete: “Polícia da Pensilvânia se esforça para solucionar o caso”, acrescentando que a investigação exigiria um trabalho policial “duro na queda”.

O crime também gerou repercussão nas redes sociais e em fóruns públicos, onde comentaristas especularam sobre a logística do roubo de uma carga tão grande de ovos.

"100 mil ovos não devem ser fáceis de esconder ou transportar", escreveu alguém no fórum de notícias do Reddit.

"Os ladrões precisam se encontrar com os caras que organizaram o Grande Roubo Canadense de Xarope de Bordo e preparar um café da manhã", brincou outro usuário, aparentemente otimista.

A Pete & Gerry’s Organics, produtora de ovos que trabalha com fazendas familiares para distribuí-los a varejistas, afirmou que está reforçando a segurança e a vigilância para “evitar que isso aconteça novamente”.

Ainda não está claro como tantos ovos foram retirados do veículo e qual era o objetivo dos ladrões, mas é possível que eles não tenham conseguido levar toda a carga. Normalmente, os ovos são transportados em caixas, embalagens ou paletes, explicou Karyn Rispoli, editora especializada em ovos da Expana, empresa que monitora preços de commodities.

"Geralmente, um trailer cheio de ovos grandes pode valer entre US$ 150 mil (R$ 870 mil)e US$ 200 mil (R$ 1,15 milhão). Depende do que está dentro".

Atualmente, supermercados e restaurantes estão pagando cerca de US$ 7,79 (R$ 45) por uma dúzia de ovos grandes no Meio-Oeste dos EUA, o padrão do setor, em comparação com US$ 3,33 (R$ 19,30) no ano passado, segundo a Expana.

Os preços dispararam não apenas por causa da inflação, mas também devido à gripe aviária, que chegou aos Estados Unidos em 2022 depois de ser detectada no Canadá.

O impacto tem sido sentido em lares e negócios. A Waffle House afirmou esta semana que tanto consumidores quanto restaurantes estão sendo forçados a tomar decisões difíceis.

Os custos do transporte também estão subindo.

"À medida que os preços sobem, os carregamentos de ovos se tornam cada vez mais caros", disse Karyn Rispoli.

Ela destacou que o roubo dos US$ 40 mil (R$ 232 mil) em ovos tem sido amplamente noticiado por causa do contexto econômico.

"Acho que isso evidencia o problema maior, mas não sei se o crime em si é tão chocante em termos de escala. O fato de que os ovos se tornaram tão difíceis de encontrar e tão caros a ponto de alguém estar disposto a roubá-los é o que realmente chama a atenção", afirmou.