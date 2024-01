Com pouco mais de um mês de governo, Milei faz primeira demissão de ministro

Na noite desta quinta-feira, o presidente Javier Milei decidiu destituir o ministro da Infraestrutura, Guillermo Ferraro, considerando-o responsável por uma série de vazamentos “maliciosos” ocorridos após as reuniões de gabinete que acontecem duas vezes por semana, conforme confirmado ao jornal La Nacion por altos funcionários da Casa Rosada. No entanto, ainda não houve comunicado oficial com a medida, nem Ferraro respondeu às tentativas de contato que foram feitas pelo governo, segundo o que este jornal conseguiu reconstruir.

Além de ser creditado pelo vazamento de informações das reuniões de gabinete, ele também estava insatisfeito com o ritmo que o Ministério andava e teve problemas com o chefe de ministros, Nicolás Posse. Após a decisão, a pasta teria a categoria de secretariado e seria absorvida pelo atual chefe da Economia, Luis “Toto” Caputo, que goza de total confiança do presidente e com as mudanças acumula mais poder sob sua órbita. Quem é Guillermo Ferraro?