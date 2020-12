Com o Brexit, é o fim do sanduíche de presunto ao entrar na União Europeia

Não se poderá mais comer um sanduíche de presunto ao entrar na União Europeia a partir do Reino Unido. As autoridades britânicas alertaram que estará proibido introduzir no bloco produtos de origem animal que contenham carne ou leite a partir de 1º de janeiro de 2021, quando o país abandonar a União Europeia e consumar o Brexit.

“A partir de 1º de janeiro de 2021, não se poderá introduzir na UE produtos de origem animal que contenham carne ou um produto lácteo (como um sanduíche de presunto e queijo)”, afirmou o governo britânico nesta semana.

Os primeiros afetados por esta proibição serão os motoristas de caminhão, que realizam inúmeros trajetos entre as duas regiões.

O objetivo da medida é evitar a introdução de doenças contagiosas, já que esses produtos podem transmitir agentes patógenos.

Além da carne e do leite, também foram afetados pela medida todos os produtos derivados, como o patê, os embutidos, a manteiga ou o iogurte.

A norma prevê exceções, como o leite em pó e a comida para bebês, o mel e os alimentos especiais para animais domésticos, com um limite de dois kg por pessoa.

Os produtos de pesca (frescos ou preparados) estão autorizados, com um limite de até 20 kg por pessoa. E os artigos de pastelaria, biscoitos e doces estão isentos.

“Todos os produtos animais que não estejam conformes a essas regras terão que ser entregues na chegada da UE para sua eliminação oficial”, sob pena de uma multa ou ações judiciais, segundo o regulamento europeu.

Após a saída da UE em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido abandonará em 31 de dezembro meia-noite a união alfandegária e o mercado único europeu, no fim de um período de transição que foi mantido aplicando as regras europeias.