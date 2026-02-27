Com novas regras de visto, China ultrapassa 1 milhão de passageiros em tempo recorde

A China ultrapassou a marca de 1 milhão de passageiros em 2026 nos postos de fronteira de Xiamen e Hekou antes do fim de fevereiro. Em Xiamen, o volume acumulado superou 1 milhão até as 7h de 27 de fevereiro. Em Hekou, na província de Yunnan, o total chegou a 1,039 milhão até as 17h de 26 de fevereiro. O crescimento ocorre após a ampliação das políticas de isenção de visto e medidas de facilitação de entrada de visitantes.

Xiamen concentra maior volume no aeroporto

Em Xiamen, mais de 680 mil passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Xiamen Gaoqi nos dois primeiros meses do ano. Outros mais de 300 mil utilizaram a rota marítima Xiamen–Kinmen, alta superior a 20% em relação ao mesmo período de 2025. O terminal internacional de cruzeiros registrou crescimento acima de três vezes na comparação anual.

Entre os estrangeiros que ingressaram pelo município, mais de 70% utilizaram isenção de visto, isenção para trânsito ou trânsito direto sem formalidades de entrada. Esse grupo cresceu mais de 20% em relação ao ano anterior.

Hekou lidera fluxo terrestre em Yunnan

O Porto de Hekou, maior ponto terrestre de Yunnan na fronteira com o Vietnã, registrou 1,039 milhão de entradas e saídas até 26 de fevereiro, alta de 12,7% na comparação anual.

Em 2025, viajantes de mais de 90 países e regiões passaram pelo porto, incluindo 16 mil de terceiros países. Em 2026, até o fim de fevereiro, cidadãos de 53 países e regiões já utilizaram o posto, crescimento de 11,9%.

Para organizar o fluxo, a estação de inspeção implementou pré-declaração online para grupos turísticos, monitoramento em tempo real e equipamentos de autoatendimento para cartões de entrada, além de dispositivos de tradução.