Com mais casos de covid-19, governador de NY diz que é hora de EUA acordar

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, criticou nesta sexta-feira os estados americanos que reativaram suas economias antes de controlar o novo coronavírus, dizendo que existem “indícios inegáveis, irrefutáveis” de que cometeram um erro.

Cuomo disse numa coletiva de imprensa que os estados que seguiram as orientações da Casa Branca agora estão vendo uma disparada de casos, argumentando que Nova York conseguiu controlar o vírus com uma abordagem científica, e não política.

“O que está acontecendo neste país neste momento é assustador e revelador ao mesmo tempo. Eu digo que é hora de acordar, América, e encarar os fatos inegáveis.”

Mais cedo nesta sexta-feira, o governador do Texas, Greg Abbott, ordenou que os bares voltem a fechar e que os restaurantes reduzam os serviços, recuando devido a um aumento de novas infecções.

O salto de casos e hospitalizações no Texas é parte de uma recaída nacional em estados que foram poupados do pior do surto inicial ou suspenderam as restrições rapidamente. Alabama, Arizona, Califórnia, Flórida, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, Carolina do Sul e Wyoming também registraram aumentos recordes de casos.

Em contraste, Cuomo disse que a média de sete dias da porcentagem de exames positivos em Nova York foi de 1,3%, um grande avanço em relação a um pico anterior de 50% no estado e o índice mais baixo dos Estados Unidos.

O estado de Nova York, cujos hospitais estavam sobrecarregados de pacientes com covid-19 e carentes de recursos poucas semanas atrás, está pronto para ajudar estados com surtos crescentes enviando equipes de voluntários e equipamentos, disse Cuomo.