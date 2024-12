Com líderes mundiais em Paris, Catedral de Notre-Dame reabre cinco anos após incêndio

O arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, reabriu oficialmente a Catedral de Notre-Dame, neste sábado, 7, com um rito que consistiu em bater solenemente nas portas com sua cruz e aguardar a resposta do templo gótico, que foi entoada pelos coros no interior, antes de cruzar a porta.

Especificamente, os cantores de Notre Dame pronunciaram o Salmo 121 da Bíblia: “Elevo os meus olhos para os montes; “De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, criador do céu e da terra", em cada uma das três vezes em que o arcebispo pediu a Notre Dame que abrisse suas portas.

A cerimônia, que teve de ser reajustada devido ao vento e à chuva e que começou com o toque dos sinos da catedral, contou com a presença de dezenas de líderes de todo o mundo, como o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Jill Biden; a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Macron recebe Trump e Zelensky

Tanto Trump como Zelensky foram recebidos antes no Palácio do Eliseu por Emmanuel Macron, uma vitória diplomática para o presidente francês, que conseguiu este primeiro encontro entre os dois mandatários desde a vitória do republicano nas eleições de novembro, com o futuro incerto do apoio de Washington a Kiev contra a Rússia sobre a mesa.

Isto fez com que Macron e a sua esposa, Brigitte, chegassem mais tarde do que o esperado à esplanada da catedral, onde foi montada uma tenda para permitir que os chefes de Estado e de Governo cumprimentassem e tirassem uma fotografia dos presentes.

Na ausência do presidente francês, o primeiro-ministro em exercício, Michel Barnier, foi o responsável pelas primeiras boas-vindas.

Quando Zelensky chegou poucos minutos depois de Macron e entrou na catedral restaurada, o presidente ucraniano foi saudado com aplausos.

Entretanto, alguns dos participantes tiraram fotos com o empresário bilionário Elon Musk, também presente nesta cerimônia em que houve uma grande representação da realeza europeia, como o príncipe William e os reis belgas, Filipe e Matilda.

Com todos os convidados lá dentro, o sinal para o início da cerimônia veio dos sinos, que Macron e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, ouviram enquanto estavam em frente à fachada.

Como foi a cerimônia

A seguir, o arcebispo de Paris, acompanhado de outros clérigos, fez uma breve procissão com a cruz de madeira com que bateu às portas (feita com madeira recuperada das ruínas do incêndio de abril de 2019). Todos vestidos com uma capa nas cores verde, vermelho, amarelo e azul, cada uma com um significado litúrgico especial.

Depois de abrir as portas, dirigiu-se à pia batismal com a água benta antes de voltar para fora para convidar Macron, a primeira-dama francesa e a prefeita parisiense a entrar.

Com isso, iniciou-se a etapa seguinte da cerimônia, que inicialmente deveria ter sido a primeira e aconteceu na esplanada externa, com cunho mais político.

Nesta parte, Macron faz um discurso antes de devolver o bastão ao arcebispo Ulrich, que continuará com os ritos religiosos planejados, como os apelos para “despertar” o órgão da catedral.