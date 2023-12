Com fim de subsídios a alimentos, produtos mais que dobram nos supermercados argentinos

As empresas de alimentos e produtos de consumo começaram a enviar, um dia depois da posse de Javier Milei, novas listas com aumentos de preço para os supermercados. O governo Milei decidiu pôr fim ao programa de subsídios para itens básicos de consumo, o Preço Justo. Com isso, os produtos que estavam sob esse regime terão aumentos de 100% a 180%, segundo o jornal El Clarín.

Esse salto, diz o jornal, se deve a dois fatores: o fim da ajuda às empresas que fabricavam os produtos e o reajuste desses itens pela inflação, já que o valor das mercadorias estava subvalorizado. O objetivo é equiparar os valores das prateleiras dos supermercados aos dos mesmos produtos vendidos nas lojas chinesas ou nas de autosserviço, aonde os controles do governo nunca chegaram, diz o jornal. Aumentos nos supermercados