Com covid-19, Trump confirma que deixará hospital nesta segunda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 74, informou que deixará o hospital Walter Reed nesta segunda-feira, 5, às 19h30 (horário de Brasília), e que está se sentindo “muito bem”. Trump deve continuar o tratamento contra a Covid-19 na Casa Branca, conforme confirmou a equipe médica do presidente à imprensa.

“Embora ele possa não estar ainda completamente fora de perigo, a equipe e eu concordamos que todas as nossas avaliações e, mais importante, seu estado clínico, apoiam o retorno seguro do presidente para casa, onde ele estará cercado por atendimento médico de classe mundial 24 horas por dia, sete dias por semana“, disse o médico da Casa Branca, Sean Conley, a repórteres.

Nesta manhã, o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, disse estar “otimista” de que Donald Trump terá alta ainda hoje após estar internado há quase três dias com covid-19. O presidente foi levado para o centro médico na sexta-feira, horas depois de ser informado que tinha sido infectado pelo coronavírus.

No sábado, Meadows chegou a classificar o estado de saúde de Trump como “preocupante” mas, no dia seguinte, o presidente americano deixou o hospital de carro por alguns minutos para acenar à apoiadores na porta do hospital. A saída foi criticada por colocar em risco a equipe que foi junto com Trump no carro, mas a Casa Branca afirma que o passeio foi autorizado pelos médicos.

“Estou me sentindo muito bem! Não tenha medo da covid. Não deixe isso dominar sua vida. Desenvolvemos, sob o governo Trump, algumas drogas e conhecimentos realmente excelentes. Sinto-me melhor do que há 20 anos!”, escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter. Desde o início da pandemia, os EUA já registraram mais de 7 milhões de casos de coronavírus e mais de 200 mil mortes causadas pela doença.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020