Com avanços tecnológicos, economia da Grande Baía chinesa ultrapassa 14 trilhões de yuans

Em 2023, a economia total da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau ultrapassou RMB 14 trilhões, representando menos de 0,6% da área de território total do país, mas gerando cerca de 1/9 da economia nacional, demonstrando um aumento significativo em sua força abrangente.

Zhu Wei, vice-diretor executivo do escritório da Grande Baía da província de Guangdong, afirmou que em 2018, a economia total da Grande Baía era de RMB 10,8 trilhões, tendo crescido RMB 3,2 trilhões em cinco anos. Com a implementação do “Plano Diretor para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, especialmente a partir de 2023, em torno da nova posição de “um ponto, duas áreas”, Guangdong, Hong Kong e Macau aceleraram a construção de uma Grande Baía de nível mundial e a melhor área da baía em termo de desenvolvimento econômico, alcançando resultados notáveis.

A capacidade de inovação tecnológica continua a aumentar. A construção do Centro Internacional de Inovação Científica e Tecnológica da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, do Centro Nacional de Ciência Abrangente e do Centro de Talentos de Alto Nível avançou de forma abrangente, com a implantação de laboratórios como o Peng Cheng e o de Guangzhou, considerados “instrumentos-chave” nacionais. A Grande Baía já possui mais de 75 mil empresas de alta tecnologia de nível nacional, tendo emergido líderes tecnológicos como Huawei, Tencent, BYD, Midea, Gree, entre outros. O cluster tecnológico “Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou” tem se classificado como o segundo do mundo por quatro anos consecutivos.

A melhoria da rede de transporte interna e externa está acelerando. A “Grande Baía sobre Trilhos” está mais completa, com a conclusão e operação da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, permitindo que as principais cidades da Grande Baía sejam acessíveis em aproximadamente uma hora. A capacidade anual de passageiros dos aeroportos da Grande Baía ultrapassa 280 milhões, e a capacidade anual de contêineres dos portos da região ultrapassa 85 milhões de TEUs.

A construção de importantes plataformas de cooperação está avançando rapidamente. Qianhai lançou o primeiro regulamento nacional de proteção aos investidores e está promovendo ativamente a cooperação com Hong Kong em serviços financeiros e jurídicos modernos. Nansha já estabeleceu bolsas de futuros, transporte marítimo e trocas de dados, e o centro de serviços abrangentes para empresas chinesas “sair para o exterior” foi inaugurado.

O nível de integração de mercado está gradualmente aumentando. Iniciativas emblemáticas como o “Corredor de Medicamentos e Dispositivos Médicos Guangdong-Hong Kong-Macau”, o “Sistema de Seguro Social da Baía” e o “Corredor de Gestão de Finanças Transfronteiriças”, assim como o “Serviço Governamental Transfronteiriço”, foram implementadas com sucesso.

