Colômbia: polícia captura suspeita de envolvimento no atentado contra Miguel Uribe

A polícia prendeu neste sábado, 14, uma mulher suspeita de envolvimento no atentado contra o senador e pré-candidato à presidência Miguel Uribe. O senador de 39 anos foi baleado três vezes há uma semana, durante um comício com apoiadores em Bogotá, capital do país.

O suposto atirador, um adolescente de 15 anos, e um cúmplice que participou da logística do ataque já haviam sido capturados. Neste sábado, uma fonte policial informou à AFP sobre a prisão, na região de Caquetá, no sul da Amazônia, da mulher suspeita de ligação com o ataque.

— Ela será transferida para Bogotá nas próximas horas — disse a fonte.

Os outros dois detidos estão sob vigilância em um bunker do Ministério Público do país. Eles são acusados de homicídio e porte ilegal de arma. As autoridades não divulgaram detalhes sobre a identidade e o papel da mulher no planejamento ou execução do crime.

Uribe foi atingido com dois tiros na cabeça e outro no joelho, durante um evento público em Bogotá. Vídeos do atentado mostram que ele discursava no momento em que são ouvidos os disparos. De acordo com boletim médico divulgado na última quarta-feira, 11, pela Fundação Santa Fé de Bogotá, onde o senador está internado, ele esta mostrando “sinais de melhora neurológica”, mas continua em estado crítico.

O ataque e a investigação

Miguel Uribe, membro do partido de direita Centro Democrático e opositor do presidente Gustavo Petro, foi baleado duas vezes na cabeça e uma vez na perna durante um comício realizado em um parque de Bogotá.

O ataque gerou grande comoção no país e o político permanece hospitalizado desde então, lutando pela vida, como afirmou sua esposa, María Claudia Tarazona, na terça-feira.

O autor do ataque, identificado como um adolescente de 15 anos, foi capturado pelos guarda-costas de Uribe após uma breve perseguição.

O jovem foi indiciado pelo Ministério Público colombiano por tentativa de homicídio e se declarou inocente. Um juiz determinou sua transferência para um centro de internação preventiva especial para menores.