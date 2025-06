Colômbia oferece recompensa de US$ 730 mil por mandante de atentado contra pré-candidato

1/4 AME5776. CHOCÓ (COLOMBIA), 10/11/2024.- Fotografía cedida tomada de una publicación en la cuenta oficial de la red social X de la gobernadora del departamento del Chocó Nubia Carolina Córdoba-Curi de dos personas caminando en el agua durante una inundación producto de las fuertes lluvias, en el departamento del Chocó (Colombia). Más de 100.000 personas damnificadas y 25 municipios en emergencia dejan los aguaceros en el departamento colombiano del Chocó, que han provocado inundaciones, desbordamiento de ríos y desprendimientos de tierra en las últimas horas, informó este domingo la gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi. EFE/ Cuenta de X de Nubia Carolina Córdoba-Curi / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (Mais de 100 mil afetados por chuvas e inundações no departamento colombiano de Chocó)

2/4 AME5794. PIE DE PATÓ (COLÔMBIA), 10/11/2024.- Fotografia cedida pelo Exército Colombiano das enchentes deste sábado em Pie de Pató (Colômbia). O departamento de Chocó é o mais afetado neste momento, com 22 municípios afetados e mais de 30.000 famílias afetadas, segundo dados preliminares do diretor da Unidade Nacional de Gestão de Risco de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, que indicou que no momento não há vítimas ou desaparecidos. EFE/ Exército Colombiano / EDITORIAL SOMENTE PARA USO/ DISPONÍVEL SOMENTE PARA ILUSTRAR AS NOTÍCIAS ACOMPANHANTES (CREDITO OBRIGATÓRIO) (Fortes chuvas causam estragos e afetam 46 mil famílias em diversas áreas da Colômbia)

3/4 AME5793. BOJAYÁ (COLÔMBIA), 10/11/2024.- Fotografia cedida pelo Exército Colombiano das enchentes deste sábado em Bojayá (Colômbia). O departamento de Chocó é o mais afetado neste momento, com 22 municípios afetados e mais de 30.000 famílias afetadas, segundo dados preliminares do diretor da Unidade Nacional de Gestão de Risco de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, que indicou que no momento não há vítimas ou desaparecidos. EFE/ Exército Colombiano / EDITORIAL SOMENTE PARA USO/ DISPONÍVEL SOMENTE PARA ILUSTRAR AS NOTÍCIAS ACOMPANHANTES (CREDITO OBRIGATÓRIO)