Colômbia impõe tarifas aos EUA após Trump sancionar país por rejeitar aviões com deportados

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou neste domingo a imposição de tarifas de 25% sobre importações dos Estados Unidos, marcando uma escalada na primeira grande crise diplomática entre Donald Trump e a América Latina em seu atual mandato presidencial.

A decisão colombiana veio como resposta às sanções anunciadas pela Casa Branca, que determinou tarifas alfandegárias de 25% e a suspensão de vistos para cidadãos colombianos. Segundo Trump, essa sobretaxação pode aumentar para 50%.

As medidas de Trump foram justificadas como retaliação à recusa de Petro em permitir a aterrissagem de dois aviões com imigrantes deportados pelos EUA.

Em uma resposta contundente publicada nas redes sociais, Petro rebateu as ações de Trump e afirmou que não teme ameaças ou golpes.

“Você pode, com sua força econômica e soberba, tentar dar um golpe de Estado como fizeram com Allende. Mas eu morro na minha lei. Resisti à tortura e resisto a você. Não quero escravocratas ao lado da Colômbia”, escreveu o presidente colombiano, acrescentando que prefere buscar aliados que valorizem a liberdade.

Petro também defendeu a substituição de produtos americanos por nacionais para mitigar os impactos econômicos. “Os produtos americanos cujo preço subirá dentro da economia nacional devem ser substituídos pela produção nacional, e o governo ajudará nesse propósito”, publicou em sua conta no X.

Trump, a mi no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí ví una lucha entera en la capital de los EEUU entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada,…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025