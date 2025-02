Colômbia fecha postos de gasolina na fronteira com a Venezuela por suspeitas de narcotráfico

O governo da Colômbia ordenou o fechamento temporário de cerca de 50 postos de gasolina na fronteira com a Venezuela, devido a suspeitas de que o país vizinho estaria fornecendo combustível ao narcotráfico e outras atividades criminosas.

De acordo com o ministro de Minas e Energia colombiano, Andrés Camacho, a medida faz parte do "estado de comoção interna" decretado pelo presidente Gustavo Petro em janeiro, após um ataque do Exército de Libertação Nacional (ELN) na região do rio Catatumbo (nordeste), que deixou mais de 50 mortos e 50 mil deslocados.

Suspensão temporária dos postos

“Estamos fazendo uma revisão sobre as estações de serviço (...) para garantir que o combustível que está chegando ao [Rio] Catatumbo não se torne literalmente um combustível para o conflito que está acontecendo lá”, afirmou o ministro Andrés Camacho à rádio colombiana Blu.

A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, segundo a ONU. A gasolina é um elemento indispensável para a fabricação de cocaína nas regiões com narcocultivos — são necessários entre 74 e 86 galões de combustível para produzir um quilograma de cloridrato de cocaína, conforme o decreto do Ministério de Minas e Energia, datado de 17 de fevereiro.

“Fica evidente um desvio significativo do serviço público essencial para atividades ilícitas” nesta área, afirma o documento.

Combate ao contrabando e à criminalidade

Por lei, nos postos de fronteira da Colômbia, o combustível é mais barato, como uma tentativa de combater o contrabando proveniente do país vizinho, onde os preços dos combustíveis são muito baixos. Segundo o Ministério de Minas e Energia, os departamentos (cidades) onde mais se vende combustível são justamente os que possuem as maiores áreas de cultivo de coca.

No rio Catatumbo, o Exército de Libertação Nacional (ELN) enfrenta uma facção das dissidências das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) na disputa pelo controle da produção de cocaína e das rotas para exportá-la.

Medidas fiscais e desafios enfrentados pelo governo

Petro também criou um imposto sobre as apostas online e alguns processos da cadeia de exploração de carvão e hidrocarbonetos, com o objetivo de arrecadar recursos para enfrentar a crise.

A medida de fechamento de postos na fronteira é uma ação do governo colombiano para lidar com a grave situação de segurança e tráfico de drogas na região.