Colômbia: deslizamento de terra deixa 20 desaparecidos e ao menos oito mortos

Pelo menos oito pessoas morreram e 20 estão desaparecidas após um deslizamento de terra na noite de segunda-feira, 17, na rodovia que liga Bogotá ao sudeste da Colômbia, perto do município de Puente Quetame, departamento de Cundinamarca, informaram organizações de emergência nesta terça-feira, 18.

"Temos seis pessoas mortas neste momento, dois menores e quatro adultos. A comunidade acaba de nos informar que há mais dois corpos praticamente soterrados", anunciou o coronel Jorge Díaz, diretor local da Defesa Civil, ao telejornal Noticias Caracol.

O Corpo de Bombeiros do departamento de Cundinamarca reportou "20 desaparecidos" após o deslizamento provocado pelas fortes chuvas na região.

"Em consequência das fortes chuvas na tarde e noite de ontem, por volta das 23h15 (01h15 de terça, no horário de Brasília), surgiu uma avenida torrencial no povoado de Naranjal, jurisdição do município de Quetame", explicou o capitão Álvaro Farfán, comandante dos bombeiros.

O deslizamento aconteceu perto de uma cabine de pedágio localizada a cerca de 60 quilômetros de Bogotá.

Imagens divulgadas pelo canal Caracol mostram grandes pedras e lama obstruindo a via entre Bogotá e Villavicencio, uma dos principais corredores de carga do país e onde este tipo de deslizamento é comum. A estrada continua interditada e vários veículos ficaram presos na lama.

"A morte que atinge Quetame, Cundinamarca, mostra a necessidade urgente de ordenar o território em torno da água (...) Meus pêsames às famílias das vítimas", escreveu o presidente colombiano, Gustavo Petro, em sua conta no Twitter.

O prefeito do município, Camilo Parrado, lamentou que "muitos lares perderam dois, três e até quatro membros da sua família" e acrescentou que "as agências de socorro estão reiniciando as buscas com drones. A lama tinha quase um metro (de altura) em alguns setores, em outros, dois metros, isso é muito complexo", explicou à Rádio El Dorado.

20 casas destruídas

Os bombeiros conseguiram retirar quase 40 sobreviventes do deslizamento: seis foram levados para centros médicos com ferimentos.

"Também temos 20 casas totalmente destruídas. Estamos esperando amanhecer para realmente iniciarmos uma operação de busca e resgate (...). Fala-se de 11 a 20 pessoas desaparecidas", disse na madrugada o coronel Díaz.

Veículos locais relataram engarrafamentos monumentais na saída de Bogotá até Villavicencio, a principal cidade do sudeste da Colômbia.

A temporada de chuvas na Colômbia começou em junho e deve prosseguir até novembro. No ano passado, 300 pessoas morreram e 700.000 foram afetadas pelas tempestades, incluindo 34 que faleceram quando o ônibus em que viajavam foi soterrado por um deslizamento no oeste do país.