Colômbia atingiu novo recorde de cultivo de drogas e produção de cocaína em 2022

A Colômbia, o maior produtor mundial de cocaína, aumentou as colheitas de folhas de coca em quase 13% em 2022, atingindo um recorde de 230 mil hectares, de acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Undoc) publicado nesta segunda-feira, 11.

Até 2021, o país tinha 204 mil hectares de plantações de coca, 43% mais que o ano anterior. Embora tenha registrado desaceleração no crescimento do último período, o número é o mais alto registrado pela ONU desde que a organização começou a monitorar esta produção em 2001.

Junto com as plantações, cresceu a fabricação de drogas que saem da Colômbia, principalmente para Estados Unidos e Europa. De 1,4 mil toneladas de cocaína, o país passou a produzir 1.738 toneladas.

Esta tendência de crescimento vem se consolidando desde 2014, apesar da perseguição ao tráfico de drogas ao longo de cinco décadas com o apoio financeiro de Washington e o acordo de paz com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em 2016.

Quase metade destes cultivos (49%) está localizada em comunidades negras e reservas florestais e indígenas, de acordo com o relatório.

Assim, a Colômbia continua a ser, de longe, o maior cultivador da folha de coca do mundo, à frente do Peru e da Bolívia. Os Estados Unidos, que historicamente financiaram a luta antidrogas, são o maior consumidor de cocaína colombiana.

Segundo o relatório, "77% do aumento líquido se concentrou em Putumayo (cerca de 20 mil hectares)", perto da fronteira com o Equador, um país cada vez mais atingido pela violência ligada ao tráfico de drogas.

Fracasso

O presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciou o "fracasso" da luta antidrogas e pediu aos EUA que definam uma nova abordagem baseada na prevenção do consumo nas economias desenvolvidas.

Segundo o Ministério da Justiça, de 2012 a 2022, mais de 840 mil hectares de coca foram erradicados à força, mas a área plantada aumentou 327%.

No sábado, Petro liderou uma cúpula sobre o assunto com representantes de 20 países latino-americanos, incluindo o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, com quem chegou a um acordo para exigir ao mundo uma mudança que envolva um tratamento abrangente da luta contra as drogas.

Segundo os presidentes de esquerda, a repressão enriquece as máfias, provoca mais violência e não ataca o consumo nas grandes potências nem a pobreza em que estão incubadas as organizações da droga.

"A política chamada guerra às drogas fracassou. Não serve", afirmou Petro na Conferência Latino-americana e do Caribe sobre Drogas.

Apesar do desarmamento das Farc, persiste na Colômbia uma guerra que coloca rebeldes, traficantes de drogas, paramilitares e agentes estatais uns contra os outros. Enquanto isso, os grupos armados se multiplicaram, financiados pelo tráfico de drogas, a mineração ilegal e a extorsão.

O primeiro presidente de esquerda na história do país defende uma política de "paz total" para neutralizar o conflito prolongado através do diálogo com todos os intervenientes ilegais.

Em 50 anos, a violência na Colômbia deixou 9 milhões de vítimas, a maioria delas deslocadas.

O ministro da Justiça, Néstor Osuna, por sua vez, garantiu nesta segunda-feira em entrevista à Blu Radio que é um momento "estratégico" para mudar uma abordagem "holística" na luta contra os cultivos de drogas, sobretudo em um momento de ascensão do fentanil, um opioide até 50 vezes mais forte que a heroína, que mata quase 200 pessoas por dia nos EUA, segundo dados oficiais.

A nova política do governo consiste em oferecer aos agricultores, "em sua maioria pobres", outras alternativas: continuar a cultivar coca, mas para fins legais, como a fabricação de cosméticos, têxteis, alimentos etc.; estar vinculado a um projeto comunitário e não individual para uma mudança de economia nas regiões produtoras de coca; ou "que passem de cocaleiros a guardas florestais" em áreas protegidas e recebam um salário por cuidar do meio ambiente, explicou Osuna.

Até ao final do seu mandato, em 2026, o governo pretende reduzir a produção de cocaína para 900 toneladas, diminuindo também os hectares de folha de coca em 40%, para cerca de 150 mil hectares.