Coletivo LGTB protesta em Tóquio pedindo por leis que os proteja

Inúmeros ativistas fizeram uma manifestação cheia de cores em Tóquio neste domingo, pedindo ao Parlamento japonês que aprove um projeto de lei contra a discriminação a que estão sujeitos e proteja os direitos da comunidade LGBT neste país.

Com drag-queens e DJs de música animada na frente do protesto, dezenas de ativistas e apoiadores usavam máscaras das cores do arco-íris e dançaram diante do famoso cruzamento de Shibuya, no centro da capital japonesa.

O projeto de lei, que vem sendo debatido há anos, pareceu começar a ganhar força depois que um grupo de advogados começou a trabalhar seriamente nele em 2015.

Mas alguns membros do conservador Partido Liberal Democrático, atualmente no poder, rejeitaram esse projeto no mês passado, e até mesmo um legislador partido teria dito que as relações entre pessoas do mesmo sexo ameaçam "a preservação da espécie".

"Fiquei muito desapontado", disse à AFP uma drag queen de 20 anos que se identificou como Okuni.

"As pessoas que ainda pensam em nós dessa maneira controlam a política", continuou com preocupação.

Os ativistas convocaram seus apoiadores a exigir que os legisladores coloquem o projeto de volta em sua agenda.

"Acho que temos que trabalhar ainda mais (pela igualdade), é por isso que estamos aqui hoje. Acho que isso significa muito", acrescentou Okuni.

Ativistas dos direitos LGBT acusam políticos conservadores de violar o espírito olímpico, enquanto Tóquio se prepara para sediar os Jogos neste verão, em meio à pandemia da covid-19.