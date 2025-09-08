Coalizão governista de esquerda vence eleições na Noruega, com 54% dos votos apurados

A coalizão governista de centro-esquerda do primeiro-ministro trabalhista Jonas Gahr Store venceu as eleições legislativas na Noruega desta segunda-feira, com 49,2% dos votos, contra 46,6% da aliança de oposição, de direita.

O Partido Trabalhista foi o mais votado entre as legendas, com 28%, à frente do Partido do Progresso (Frp), com 24,7%, e do Partido Conservador, com 14,4%, informou a Autoridade Eleitoral minutos após o encerramento das urnas, com os dados da votação antecipada.

De acordo com uma projeção elaborada pela rede de televisão pública "NRK", o bloco governista deve obter 89 cadeiras no Parlamento, contra 80 da oposição, embora os trabalhistas precisassem do apoio de mais forças de centro-esquerda do que as duas que os apoiaram na legislatura anterior.

O Partido Conservador, da ex-primeira-ministra Erna Solberg, pode cair seis pontos e ter o pior resultado em décadas.

Tanto o Partido Centrista como o Partido da Esquerda Socialista, aliados dos trabalhistas na última legislatura, devem perder apoio nas urnas: o primeiro passando de 13,6% para 5,7% dos votos, e o segundo, de 7,6% para 5,5%.

A tendência é que o Partido Democrata Cristão obtenha 4,1%, três décimos a mais, e o Partido Liberal, 3,4%, abaixo da cláusula de barreira, embora possa conseguir um deputado dependendo do resultado em alguns distritos.

As últimas pesquisas de opinião divulgadas no fim de semana apontavam o bloco governista como vencedor, com uma vantagem de dez cadeiras, com os trabalhistas como a maior força entre os partidos, seguidos pelo Frp e pelos conservadores.

As pesquisas de apenas uma semana atrás apontavam para um resultado muito mais equilibrado, com o Frp pressionando os trabalhistas.

A campanha eleitoral foi marcada por temas como os preços elevados, especialmente dos alimentos, a política fiscal, o preço da moradia e a possível eliminação do imposto sobre patrimônio.