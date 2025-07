Coalizão de 24 estados americanos processa Trump por US$ 6,8 bilhões retidos em verbas para educação

Uma coalizão de 24 estados e o Distrito de Columbia processou o governo de Donald Trump nesta segunda-feira por US$ 6,8 bilhões (R$ 37,8 bilhões) em financiamento para educação que o governo reteve algumas semanas antes do início do ano letivo.

O dinheiro retido inclui cerca de 14% de todo o financiamento federal para o ensino fundamental e médio em todo o país. Ele ajuda a custear programas extracurriculares gratuitos ou de baixo custo que oferecem aos alunos um lugar para estudar enquanto os pais trabalham. Também cobre treinamentos para melhorar a eficácia dos professores e auxílio para crianças no aprendizado de inglês.

Procuradores-gerais de 22 estados assinaram a ação, juntamente com os governadores da Pensilvânia e do Kentucky. Todos são democratas.

O processo acusa o governo Trump de reter o dinheiro ilegalmente. A Constituição dos EUA concede ao Congresso o poder de controlar o dinheiro, e a Lei de Controle de Apreensão de 1974 estabelece que um presidente não pode se recusar unilateralmente a gastar dinheiro que o Congresso apropriou.

O processo pede que um juiz federal em Rhode Island ordene a liberação do dinheiro, que deveria ser enviado aos estados em 1º de julho.

O Departamento de Educação notificou as agências estaduais de educação em 30 de junho que estava retendo o dinheiro enquanto conduzia uma revisão. O governo Trump buscou cortar gastos federais e alinhar o orçamento às prioridades políticas do presidente.

Um porta-voz do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca afirmou que uma análise inicial encontrou casos de verbas federais destinadas à educação sendo "grosseiramente mal utilizadas para subsidiar uma agenda radical de esquerda". Entre os exemplos citados, estava um seminário sobre "resistência queer nas artes".

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o processo.

A Casa Branca não informou quando o dinheiro poderá ser liberado. A instituição propôs eliminar o financiamento específico para os programas em seu orçamento de 2026, encerrando alguns programas de uma vez e concentrando outros em um fundo menor de financiamento educacional para os estados.

O presidente Trump e sua equipe disseram que acreditam que a Lei de Controle de Orçamento e Apreensão do Congresso é inconstitucional e argumentaram que o presidente deveria ter mais poder de decisão sobre os gastos em muitas áreas do governo.

Educação sob controle dos estados

Trump disse que também quer eliminar o Departamento de Educação, argumentando que a educação deveria ser mais completamente controlada pelos estados, embora somente o Congresso possa abolir uma agência de nível ministerial.

A retenção de US$ 6,8 bilhões para educação foi duramente criticada por um coro crescente de democratas, bem como por alguns republicanos.

O deputado Mike Lawler, um republicano que representa áreas suburbanas ao norte da cidade de Nova York, pediu ao presidente Trump que liberasse US$ 1,3 bilhão (R$ 7,2 bilhões) do dinheiro para ser usado em programas extracurriculares e outros programas que mantêm as crianças ocupadas fora do horário escolar, inclusive no verão.

Ele argumentou em uma declaração que os programas cumprem a meta do governo Trump de dar poder sobre a educação aos estados, porque as agências estaduais de educação administram o dinheiro e escolhem quais organizações o recebem.

Em todo o país, o dinheiro federal retido financia serviços extracurriculares e outros serviços para cerca de 1,4 milhão de crianças, ou quase 20% de todos os alunos que participam de programas extracurriculares, de acordo com a Afterschool Alliance, um grupo de defesa. A maioria dos alunos desses programas vem de famílias de baixa renda e, por meio do programa extracurricular, geralmente recebem auxílio acadêmico, enriquecimento escolar e um lanche ou refeição gratuita.

— O trabalho não termina às 3 horas — disse Christy Gleason, diretora executiva da Save the Children Action Network, que administra programas extracurriculares em 41 escolas, principalmente em áreas rurais.

Em muitas áreas rurais, os programas extracurriculares financiados pelo governo federal são a única opção. Cortá-los deixaria os pais que trabalham com poucas alternativas para cuidar dos filhos, disse ela.

O dinheiro retido inclui US$ 2,1 bilhões (R$ 11,7 bilhões) para ajudar a treinar, orientar e reter professores eficazes, com foco em distritos escolares de baixa renda. Também inclui US$ 1,4 bilhão (R$ 7,8 bilhão) em financiamento flexível para escolas investirem em arte, música, serviços de saúde mental, educação física e tecnologia. Valores menores são destinados a ajudar crianças a aprender inglês, alfabetização e educação de adultos, e apoio a filhos de trabalhadores rurais migrantes.

Demissão de funcionários

No Condado de Monterey, Califórnia, cerca de um em cada oito estudantes se qualifica para o programa federal para filhos de trabalhadores rurais migrantes, disse Deneen Guss, superintendente do condado, que trabalha com 24 distritos escolares locais.

Os pais dos alunos se mudam sazonalmente para colher alimentos como morangos e vegetais, disseram autoridades educacionais. Muitos deles chegam ao condado em março e se mudam novamente em outubro, criando desafios acadêmicos e emocionais para os alunos.

O dinheiro federal ajuda a pagar apoio acadêmico e outras necessidades, como ajudar crianças a se inscreverem em consultas médicas ou odontológicas. O governo Trump propôs a eliminação do programa, alegando que ele é ineficaz e retira o dinheiro dos contribuintes dos estudantes americanos.

A maioria dos alunos do programa do Condado de Monterey é cidadão dos EUA ou está legalmente no país, disse Guss.

Como o dinheiro para pagá-los foi retido, o condado emitiu um aviso de demissão para cerca de 30 funcionários que trabalham como especialistas familiares, auxiliares de professores e em outros cargos, disse Ernesto Vela, superintendente assistente do Departamento de Educação do Condado de Monterey.

— Se os fundos não chegarem para todos os funcionários, o último dia de trabalho será basicamente 7 de setembro — disse ele.