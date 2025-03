CNPC firma maior contrato offshore internacional com o lançamento do projeto JUB na Indonésia

A CNPC avança no mercado internacional de serviços de perfuração offshore com o lançamento oficial do projeto JUB da Indonésia, realizado no cais 4 do estaleiro Jinling (Weihai), do Grupo China Merchants. O evento, ocorrido em 6 de março, contou com a presença de autoridades e profissionais do setor, celebrando a conquista do primeiro contrato de perfuração offshore da CNPC Offshore Engineering (CPOE) no Sudeste Asiático.

Expansão no Mercado Global de Perfuração Offshore

Esse contrato representa não apenas o primeiro da CPOE na região, mas também o maior contrato internacional de perfuração offshore já obtido pela empresa. O projeto simboliza um avanço estratégico da CNPC no mercado global de perfuração offshore de médio e alto padrão, destacando a crescente importância da exploração de petróleo e gás em águas profundas.

Desenvolvido em parceria com a Great Wall Drilling Company, o projeto JUB tem como cliente a Pertamina Hulu Mahakam, subsidiária da petrolífera estatal indonésia Pertamina. O contrato, que tem duração prevista de quatro anos, ultrapassa RMB 1 bilhão em valor, consolidando a CNPC como um dos principais players no setor de perfuração offshore.

Desafios e Sucesso no Mercado Internacional

A exploração offshore tem ganhado relevância no setor de petróleo e gás, com cerca de 30% do petróleo e quase 50% do gás natural mundial localizados em regiões offshore. Diante dos desafios crescentes na exploração terrestre, a CPOE tem fortalecido sua estratégia de expansão internacional, com um foco particular no Sudeste Asiático, uma região estratégica para o futuro da indústria.

O sucesso da CNPC na conquista do contrato JUB foi o resultado de mais de dez meses de trabalho conjunto entre a CPOE e a Great Wall Drilling. As empresas superaram rigorosos processos de qualificação, inspeção e avaliação do projeto, destacando-se frente à concorrência de gigantes internacionais do setor, como empresas da Noruega e do Japão.

Preparativos para a Operação do Projeto JUB

Após 120 dias de adaptações nos equipamentos, a plataforma CPOE 16 concluiu os preparativos para a execução do projeto e iniciou sua operação. De acordo com Huang Qingqing, responsável pelo mercado do projeto JUB, essa conquista não apenas reforça a eficiência do sistema de gestão da CNPC, mas também destaca a capacidade de integração de recursos e a expansão da presença da CPOE no setor de perfuração offshore na região.