Cidade no México proíbe a apresentação pública de músicas com letras machistas

A cidade de Chihuahua, localizada no Estado do norte do México com o mesmo nome, prevê iniciar esta semana medidas contra a apresentação de canções que com letras machistas ou que "degradem as mulheres" em shows ou eventos que precisam de licença municipal. A cidade pretende aplicar multas que variam de 674 mil pesos a 1,2 milhão de pesos (R$ 190 mil a R$ 340 mil) para aqueles que descumprirem a proibição.

O prefeito Marco Bonilla disse em um vídeo publicado na semana passada que a lei proibia a execução de músicas que "promovem a violência contra as mulheres" ou encorajam sua discriminação, marginalização ou exclusão.

Bonilla disse que a violência contra a mulher em Chihuahua chegou em níveis que podem ser considerados "uma pandemia" e explicou que sete em cada dez ligações que recebem na central de emergência estão relacionadas à violência familiar.

"Embora seja verdade que por um princípio de liberdade de expressão não podemos proibir que grupos que executam esse tipo de música apareçam na cidade onde as mulheres não são mais vistas como seres humanos cheios de virtudes e em troca são sexualizadas, denigre-as e os faz parecer um objeto, o que podemos fazer é que as multas impostas a eles vão para abrigos para mulheres violentas ou programas de prevenção da violência", disse o prefeito.

A Câmara Municipal aprovou a proibição por unanimidade em 26 de julho em meio a um aumento nos assassinatos de mulheres em todo o México nos últimos anos. O dinheiro arrecadado com as multas será canalizado para um instituto de mulheres em Chihuahua e um abrigo para mulheres, disse Blanca Patricia Ulate Bernal, vereadora da cidade de Chihuahua que propôs a proibição.

A proibição das letras foi aprovada cerca de um mês depois que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou canções conhecidas como corridos tumbados, ou baladas armadilhadas, cujas letras glorificam os traficantes de drogas e a violência. "Nunca vamos censurar ninguém", disse López Obrador em uma coletiva de imprensa em junho. "Eles podem cantar o que quiserem, mas não vamos ficar calados."

A medida não é a primeira em que a cidade de Chihuahua assumiu uma posição forte contra a execução de certas canções. Citando altos níveis de violência relacionada às drogas, Chihuahua baniu a banda Los Tigres del Norte em 2012, após um show durante o qual o grupo apresentou três canções que celebravam as façanhas dos traficantes de drogas.