Cidade de Baltimore, nos EUA, vai vender casas a US$ 1

Autoridades da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, aprovaram um programa para vender casas vazias, de propriedade da cidade, por apenas US$ 1 para residentes elegíveis.

O programa tem como objetivo atrair proprietários a revitalizar bairros que têm sido assolados por crime e abandono. As casas vazias são um problema de décadas na cidade, que tem uma das maiores taxas de criminalidade dos EUA concentradas em alguns bairros pobres.

A proposta apoiada pelo prefeito Brandon Scott oferece mais de 200 propriedades vazias para residentes que se comprometam a repará-las e viver nelas. Embora o programa habitacional tenha como alvo algumas centenas de casas, havia cerca de 15.000 propriedades abandonadas em toda Baltimore até 2022, segundo a cidade.

O programa tem como objetivo priorizar compradores individuais, que pagariam apenas US$ 1, em relação aos desenvolvedores, que pagariam US$ 3.000. Interessados podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira.

Os candidatos devem fornecer prova de que têm pelo menos US$ 90.000 para concluir uma reforma, além de passar por um processo de seleção de inscrição. Os interessados também serão avaliados pelos fundos disponíveis para reforma, seu histórico criminal e se têm algum gravame federal ou estadual em aberto ou sentenças.

Subsídios para reparação domiciliar de US$ 50.000 estariam disponíveis para ajudar com as reformas, mas os beneficiários teriam que ser pré-aprovados para um empréstimo. Autoridades disseram que a cidade priorizará os residentes da cidade, dando-lhes uma janela de 90 dias para comprar com prioridade.

O plano remonta ao programa de "casa por um dólar" de Baltimore da década de 1970, que oferecia propriedades por um dólar se eles as consertassem.