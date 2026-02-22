Cidadania italiana: lei muda local do pedido para brasileiros

Entrou em vigor na quinta-feira, 19, uma nova lei italiana que altera a forma de recebimento dos pedidos de cidadania. A mudança será gradual e entrará em vigor de forma plena apenas em 2029.

A lei 11/2026, já em vigor, determina uma transição: os pedidos de cidadania italiana por pessoas que moram no exterior, incluindo os brasileiros, passarão a ser feitos em um escritório centralizado em Roma.

Hoje, os pedidos podem ser entregues nos consulados. Eles continuarão recebendo as solicitações, mas haverá uma transição e, a partir de 1 de janeiro de 2029, apenas o escritório central atenderá aos pedidos, que poderão ser enviados pelo correio.

A nova regra também determina que o prazo de análise dos processos passa de 24 para 36 meses.

Com a alteração, os consulados passarão a atender apenas às solicitações de cidadania de menores de idade, que não recebem cidadania automática. Os italianos que tenham filhos no exterior precisam fazer o pedido formalmente.

Processo mais difícil

“O governo italiano afirma que o objetivo da reforma na legislação é reduzir a fragmentação das práticas administrativas entre diferentes sedes consulares. Contudo, não só deixa o processo ainda mais lento, aumentando o prazo de 24 para 36 meses, mas dificulta o reconhecimento”, diz o jurista David Manzini, CEO da Nostrali Cidadania Italiana, assessoria de processos de cidadania..

Ele também critica o envio de documentos físicos pelo correio. “O risco do extravio de certidões originais durante o transporte internacional é elevado”, afirma.