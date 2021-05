Ciclone Tauktae deixa 24 mortos e 96 desaparecidos na Índia

Ao menos 24 pessoas morreram e 96 estão desaparecidas na região oeste da Índia, após a passagem do ciclone Tauktae, que obrigou a suspensão da campanha de vacinação contra a covid-19 neste país muito afetado pela pandemia.

Os 96 desaparecidos viajavam em uma embarcação que naufragou com 273 pessoas a bordo na costa de Mumbai, capital do estado de Maharastra, anunciou a Marinha indiana.

Os militares informaram que 177 passageiros foram resgatados em condições extremamente difíceis.

Tauktae, que provocou pelo menos 24 mortes em várias localidades e forçou mais 200.000 pessoas a procurar abrigos, tocou o solo na segunda-feira em Gujarat como tempestade ciclônica extremamente violenta, com rajadas de vento que atingiram 185 km/h, informou o Departamento Meteorológico da Índia.

A tempestade tropical mais intensa a afetar a região oeste da Índia em décadas provocou vítimas nos estados de Kerala, Goa, Maharashtra e Gujarat.

Os fortes ventos derrubaram casas improvisadas, assim como árvores e torres de energia elétrica.

O ciclone devastou o oeste do país e as ruas se transformaram em rios, o que provocou a fuga de centenas de milhares de pessoas.

O nível do mar subiu três metros ao longo da costa, de acordo com fontes dos serviço meteorológico da localidade costeira de Diu, estado de Gujarat, com ventos de 133 km/h.

Seis pessoas morreram e nove ficaram feridas quando o ciclone atingiu o estado de Maharashtra.

As autoridades estaduais fecharam o aeroporto de Mumbai durante várias horas na segunda-feira e pediram à população que permanecesse em locais protegidos.

Maharashtra retirou quase 12.500 pessoas das áreas costeiras.

Em Gujarat, mais de 16.500 casas foram danificadas, 40.000 árvores arrancadas e 2.400 vilarejos ficaram sem energia elétrica.

As autoridades de Gujarat tentam evitar os cortes de energia nos 400 hospitais e fábricas de oxigênio da costa.

Pacientes de covid-19 transferidos

O Tauktae atinge a Índia no momento em que o país enfrenta uma terrível segunda onda ola de coronavírus, com mais de 4.000 mortes por dia.

Os hospitais estão lotados, os profissionais da saúde à beira da exaustão e os centros médicos sofrem com a falta de oxigênio e medicamentos.

No domingo, 580 pacientes de covid-19 foram transferidos de três hospitais de campanha para locais mais seguros.

Quase 200.000 pessoas abandonaram suas casas em Gujarat, onde todos os pacientes de covid-19 hospitalizados dentro de um raio de cinco quilômetros da costa também foram transferidos, segundo o primeiro-ministro do estado, Vijay Rupani.

Rupani anunciou que mais de 1.000 hospitais dedicados a covid-19 nas cidades costeiras foram equipados com geradores.

O estado de Gujarat, que registrou até o momento 9.000 mortes por covid-19 (um número oficial provavelmente subnotificado como em todo o país, segundo os especialistas) suspendeu a campanha de vacinação durante dois dias.

Mumbai fez o mesmo por um dia.

A Índia, com 1,3 bilhão de habitantes, registrou 4.329 mortes e quase 280.000 contágios adicionais nas últimas 24 horas, o que eleva o total a quase 25 milhões de casos de covid-19, o dobro desde 1 de abril, com mais de 250.000 óbitos.

Em maio de 2020, durante a primeira onda da pandemia de covid-19, mais de 110 pessoas morreram durante a passagem do ciclone Amphan, que devastou o leste da Índia e Bangladesh.