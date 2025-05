Chuvas na Argentina: Governo Milei mobiliza forças armadas e de segurança após inundações

O governo do presidente Javier Milei mobilizou as Forças Armadas e de segurança para auxiliar nas evacuações causadas pela tempestade que atingiu as áreas oeste e norte da província de Buenos Aires entre sexta-feira e sábado, forçando a evacuação de aproximadamente 2.000 pessoas.

Por meio do Ministério da Defesa da Argentina, em conjunto com o Ministério da Segurança Nacional, foi formado o Comando de Operações de Emergência (COE) na cidade portenha de Zárate, a 84 quilômetros da capital argentina, para atender toda a zona norte da província, onde caíram aproximadamente 280 milímetros de chuva em 24 horas.

"Durante a manhã (de sexta-feira), uma tempestade com chuvas intensas atingiu o norte da província de Buenos Aires, afetando especificamente as cidades de Zárate, Exaltación de la Cruz e San Antonio de Areco", informou o Ministério da Defesa em um comunicado.

As cidades de Arrecifes e Campana, localizadas a poucos quilômetros de Zárate, também foram afetadas. O Ministério da Defesa mobilizou caminhões, veículos leves, ambulâncias, barcos de patrulha, botes infláveis ​​e aproximadamente 100 militares da Marinha Argentina.

Aproximadamente 150.000 pessoas vivem nas três cidades, e as autoridades suspenderam todas as atividades e pediram que a população permaneça em casa.

Segundo relatos do governo provincial de Buenos Aires, cerca de 2.000 pessoas foram evacuadas até agora.

Fontes oficiais do governo da província de Buenos Aires afirmaram que até o momento 26 municípios relataram danos relacionados à tempestade.

Pelo menos oito rotas, tanto provinciais quanto nacionais, estão fechadas devido a inundações e ao acúmulo de água, e o governo da província solicitou que o tráfego seja restrito nessas áreas até que as condições climáticas se normalizem.

A tempestade também afetou a capital argentina, onde, segundo fontes oficiais, caíram 170 milímetros de chuva nas últimas horas, quase o dobro da quantidade que costuma cair durante todo o mês de maio.

“Até o momento, apenas incidentes menores foram registrados em alguns bairros, que já foram resolvidos. Os mais de 2.300 agentes, das equipes de águas pluviais, proteção de árvores e Defesa Civil, continuarão trabalhando e respondendo até que as chuvas diminuam", informou a prefeitura da capital.

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) registrou chuvas acumuladas de entre 150 e 250 milímetros e alertou que "tempestades estão se regenerando constantemente no norte de Buenos Aires", onde cerca de dez municípios estão em alerta vermelho devido a fortes chuvas em curtos períodos de tempo, rajadas de vento e atividade elétrica.

A tempestade tem características semelhantes às das enchentes do último mês de março, que deixaram 17 mortos e 1.700 desabrigados na cidade de Bahía Blanca, localizada no sul da província e a cerca de 650 quilômetros da capital.