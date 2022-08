China: Xi planeja primeira reunião presencial com Biden em novembro

Autoridades do governo da China estão planejando uma visita do presidente Xi Jinping ao Sudeste Asiático e um encontro presencial com o presidente dos EUA, Joe Biden, em novembro, de acordo com pessoas familiarizadas com as preparações. O encontro marcaria a primeira viagem internacional do presidente chinês em quase três anos e o primeiro encontro com Biden desde que ele assumiu a posse da Casa Branca.

Autoridades envolvidas nos preparativos disseram que o líder chinês deve primeiro concluir o Congresso do Partido Comunista e em seguida, participar de uma cúpula de líderes do Grupo dos 20 (G20) na ilha indonésia de Bali nos dias 15 e 16 de novembro.

De lá, espera-se que Xi viaje para a capital tailandesa de Bangkok para participar da cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico dois dias depois, disseram eles. Parte dos preparativos, que ainda estão em estágio inicial e podem ser alterados, é preparar uma possível reunião entre Xi e Biden à margem de uma das duas cúpulas, disseram as pessoas.

"A China apoia a Indonésia e a Tailândia como anfitriãs das duas conferências e está disposta a trabalhar com todas as partes para promover a conferência e alcançar resultados positivos", disse o Ministério das Relações Exteriores da China em resposta à pergunta do The Wall Street Journal sobre a potencial viagem de Xi.

A Casa Branca se recusou a comentar. Um funcionário da Casa Branca disse que os dois líderes discutiram uma possível reunião presencial durante sua recente ligação e concordaram que suas equipes acompanhassem para resolver os detalhes. O funcionário se recusou a fornecer detalhes sobre a hora ou o local. Fonte: Dow Jones Newswires